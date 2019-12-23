Samsung Galaxy Note 10 Lite отримав офіційні рендери: характеристики та ціна смартфону

Портал WinFutur оприлюднив офіційні характеристиками смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite. Очікується, що модель SM-N770F буде представлена вже найближчим часом.

Особливості смартфона

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Новинка отримає дисплей з щільністю пікселів 398 ppi під яким розташовано сканер відбитків пальців, а у верхньому куті матриці розмістили отвір для фронтальної камери.

Чіпсет Exynos 9810, побудований за техпроцесом 10 нм і вже використовувався у флагманському смартфоні Galaxy S9 2018 року. Це не найновіша розробка Samsung і, мабуть, саме вона забезпечить зниження вартості Note 10 Lite.

Фото можливості

Потрійна основна камера містить телеоб'єктив з двократним оптичним наближенням і сенсор для ширококутної зйомки. Смартфон позбудеться підтримки бездротової зарядки, але збереже стилус S Pen з розпізнаванням 4096 ступенів натискання і затримкою менше 70 мс.

Зображення смартфона

Технічні характеристики

Габарити: 163,7×76,1×8,7 мм, 198 г

Дисплей: 6,7", 2400×1080, Super AMOLED, HDR

Процесор: 8-ядерний Exynos 9810, 2,7 ГГц, Mali-G72 MP18

Пам'ять: 6 ГБ оперативної, 128 ГБ постійної, слот для microSD

Камера: 12 Мп, f/1,7 + 12 Мп, f/2,2 + 12 Мп, f/2,4 (основна потрійна), 32 Мп, f/2,0 (фронтальна)

Батарея 4500 мАг, швидка зарядка (25 Вт)

ОС: Android 10, One UI 2

Зв'язок: USB Type-C, Wi-FI 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, NFC, джек для навушників

Дата випуску та ціна

За даними WinFuture, в Західній Європі Samsung Galaxy Note 10 Lite з'явиться в першій половині січня 2020 року за ціною 609 євро (15 697 гривень).

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