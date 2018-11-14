Samsung Galaxy Note 10 може стати найбільшим смартфоном в історії компанії

Смартфон Samsung Galaxy Note 10, який корейці активно готують до випуску, може стати найбільшим фаблетом в історії компанії. За попередніми даними, розміри його дисплея перевищуватимуть розміри iPhone XS Max.

Про це повідомляє iGeekPhone із посиланням на власні джерела.

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За чутками, Samsung Galaxy Note 10 під кодовою назвою DaVinci отримає істотно збільшений в порівнянні з попередниками дисплей. Розмір екрану може сягнути 6,66 дюйма.



Samsung Galaxy Note 10 отримає велетенський дисплей



Ймовірний дизайн Samsung Galaxy Note 10

Також Samsung Galaxy Note 10 приписують топовий процесор Snapdragon 8150, проте цей 7-нанометровий чіп компанія Qualcomm поки не представила офіційно. Ціну на смартфон встановлять на рівні 1 077 доларів (близько 28 500 гривень) для найбільш доступної версії.



Samsung Galaxy Note 10 представлять в 2019 році

Відзначимо, офіційний дебют Samsung Galaxy Note 10 очікується ближче до осені 2019 року.

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