Samsung Galaxy Note 10 отримає незвичний дизайн: відео

Samsung Galaxy Note 10 вже не раз ставав предметом обговорення аналітиків. Згідно з останніми чутками, новинка отримає оновлений дизайн, в якому виробник відмовиться від традиційної широкої верхньої рамки над дисплеєм.

Які зміни отримає смартфон? Як стверджує інсайдер під псевдонімом ConceptCreator, Samsung Galaxy Note 10 отримає вигнутий безрамковий дисплей з круглим отвором для фронтального датчика камери.

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На відміну від уже анонсованого Samsung Galaxy S10, селфі-модуль буде розташований по центру верхньої частини екрану, а не зміщений убік.

Ймовірний дизайн Samsung Galaxy Note 10 – дивіться відео

Інші характеристики майбутньої новинки невідомі. Імовірно апарат буде побудований на базі новітнього мобільного процесора Snapdragon 855, а модуль основної камери оснастять чотирма сенсорами, включаючи ToF-датчик.

Дата анонса і очікувана ціна Samsung Galaxy Note10 не оголошені.

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