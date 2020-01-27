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Samsung знижує ціну на флагманську лінійку смартфонів Galaxy Note10

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Samsung знижує ціну на Galaxy Note10 / ikeepup

Компанія Samsung вирішила знизити вартість на смартфони своєї флагманської лінійки Galaxy Note10. Це відбувається на тлі підготовки до презентації Galaxy Unpacked.

Як відомо на Galaxy Unpacked компанія Samsung має представити нову лінійку флагманських смартфонів Samsung Galaxy S20. Тож саме тому виробник вирішив знизити вартість на минулорічні флагманські лінійки смартфонів Galaxy Note10 та Galaxy S10.

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Нові ціни

  • Samsung Galaxy S10 + з 128 ГБ флеш-пам'яті подешевшала на 200 доларів – до 800 доларів (19 200 гривень).
  • Молодша версія Samsung Galaxy S10 з 128 ГБ пам'яті теж втратила в ціні 200 доларів – 700 доларів (16 800 гривень).
  • Galaxy Note10+ з 512 ГБ пам’яті коштує 940 доларів (22 500 гривень).
  • Galaxy Note10+ (256 ГБ) – 640 доларів (15 400 гривень).
  • Galaxy Note10 (256 ГБ) – 540 доларів (майже 13 тисяч гривень).

Коли нові ціни стануть доступними на українському ринку – поки невідомо. Також додамо, що вартість може відрізнятися, адже для кожного регіону ціни на смартфони формують індивідуально.

Подешевшала лінійка Samsung Galaxy S10

Подешевшала лінійка Samsung Galaxy S10

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung Galaxy S10 Samsung
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