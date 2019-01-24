Samsung Galaxy S10 отримає дуже корисну функцію

Чутки про те, що смартфони лінійки Samsung Galaxy S10 зможуть заряджати інші пристрої, з’являлись в мережі вже давно. Проте лише сьогодні, 24 січня, ця інформація отримала остаточне підтвердження.

Про це повідомляє 4PDA.

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В мережі опублікували фотографію пульта управління з демонстраційного стенда новинки. На корпусі пристрою написано "Натисніть, щоб випробувати".

Перші три кнопки (зліва направо) запускають показ трейлерів, які розповідають в тому числі про екран смартфона і розташований під ним сканер відбитків пальців, далі йдуть кнопки включення камери і активації функції зворотньої бездротової зарядки.



Samsung Galaxy S10 отримає функцію зворотньої зарядки

Яка саме технологія використовується для реалізації даної опції, поки не ясно.

Нагадаємо, презентація флагманів Samsung Galaxy S10 відбудеться 20 лютого під час спеціального заходу Unpacked. Корейський гігант анонсує новинки за тиждень до Mobile World Congress в Барселоні. За чутками, пристрій отримає процесор Exynos 9820 або Qualcomm Snapdragon 855, потрійну основну камеру та виріз в дисплеї під фронтальну камеру.

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