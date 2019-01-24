Samsung Galaxy S10 отримає вбудований криптовалютний гаманець

Напередодні анонсу флагманської лінійки смартфонів Samsung Galaxy S10 в мережі з'явилась інформація щодо цікавих функцій смартфонів. Однією з них стане Samsung Blockchain Keystore – вбудований криптовалютний гаманець.

Про це повідомляє GSMArena.

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В об'єктив інсайдера потрапила базова версія Samsung Galaxy S10: про це свідчить круглий отвір для єдиної селфі-камери. Дисплей пристрою демонструє запущений додаток Samsung Blockchain Keystore, стартовий екран якого повідомляє, що це безпечне і зручне сховище для криптовалюти. Судячи зі знімку екрану, зараз підтримується робота тільки з Ethereum.



В додатку Samsung Blockchain Keystore можна буде безпечно зберігати криптовалюту



Додаток Samsung Blockchain Keystore матиме надійний захистк

Даний софт розроблений для зберігання, продажу та обміну криптовалюти. Додаток дає змогу зберігати ключі шифрування і забезпечує власнику рахунку доступ до його гаманця зі смартфона. За наявною інформацією, авторизація проводиться за допомогою як стандартного пін-коду, так і сканера відбитків пальців смартфона.

Нагадаємо, презентація флагманів Samsung Galaxy S10 відбудеться 20 лютого під час спеціального заходу Unpacked. Корейський гігант анонсує новинки за тиждень до Mobile World Congress в Барселоні. За чутками, пристрій отримає процесор Exynos 9820 або Qualcomm Snapdragon 855, потрійну основну камеру та виріз в дисплеї під фронтальну камеру. Коштуватимуть новинки від 908 доларів до 1 818 доларів залежно від моделі та модифікації.

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