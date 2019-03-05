Смартфон Samsung Galaxy S10 офіційно представили в Україні: характеристики та ціна
Компанія Samsung провела офіційну презентацію у Києві та спеціально для нашого ринку представила свій новий флагманський смартфон Galaxy S10.
Характеристики. Galaxy S10 отримав OLED-дисплей з діагоналлю 6,1-дюйма та роздільною здатністю 2K +. Для селфі-камери компанія засотувала технологію Infinity O, більше відому як "дірка" в екрані.
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Samsung Galaxy S10 презентували у Києві // Фото: Техно24
Samsung Galaxy S10 вже в Україні! // Фото: Техно24
Новинка працює на фірмовому процесорі Exynos 9820 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті.
Основна камера у Galaxy S10 одинарна з роздільною здатністю 10 Мп. При цьому основна складається із трьох сенсорів: 12-мегапіксельного ширококутного модуля, 12-мегапіксельного телефотомодуля та ультраширококутного модуля на 19 Мп. Останній дає змогу робити фото із кутом огляду 123 градуси. Ємність батареї становить 4100 мАг.
Samsung Galaxy S10 в Україні надійде у продаж 8 березня // Фото: Техно24
Також Galaxy S10 має функцію зворотньої зарядки, тобто девайс може заряджати інші пристрої.
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Ціна. На українському ринку Galaxy S10 офіційно надійде у продаж 8 березня. Його ціна у модифікації 8 ГБ оперативки та 128 ГБ вбудованої пам'яті становитиме 29 999 гривень.
Ціна новинки – майже 30 тисяч гривень // Фото: Техно24
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Дисплей
- Діагональ: 6,1 дюйма
Тип: Dynamic AMOLED
Роздільна здатність: 3040 х 1440 пікселів
- ПроцесорExynos 9820
- ВідеопроцесорMali-G76 MP12
- Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
- КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп + 19 Мп
Фронтальна: 10 Мп
- Акумулятор4100 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 (Pie)
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