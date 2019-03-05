Смартфон Samsung Galaxy S10 офіційно представили в Україні: характеристики та ціна

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Samsung Galaxy S10 в Україні: характеристики, ціна, фото
Samsung Galaxy S10: ціна в Україні / cnet.com

Компанія Samsung провела офіційну презентацію у Києві та спеціально для нашого ринку представила свій новий флагманський смартфон Galaxy S10.

Характеристики. Galaxy S10 отримав OLED-дисплей з діагоналлю 6,1-дюйма та роздільною здатністю 2K +. Для селфі-камери компанія засотувала технологію Infinity O, більше відому як "дірка" в екрані.

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Samsung Galaxy S10 ціна
Samsung Galaxy S10 презентували у Києві // Фото: Техно24

Samsung Galaxy S10 ціна купити в Україні
Samsung Galaxy S10 вже в Україні! // Фото: Техно24

Новинка працює на фірмовому процесорі Exynos 9820 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Основна камера у Galaxy S10 одинарна з роздільною здатністю 10 Мп. При цьому основна складається із трьох сенсорів: 12-мегапіксельного ширококутного модуля, 12-мегапіксельного телефотомодуля та ультраширококутного модуля на 19 Мп. Останній дає змогу робити фото із кутом огляду 123 градуси. Ємність батареї становить 4100 мАг.

Samsung Galaxy S10 купити
Samsung Galaxy S10 в Україні надійде у продаж 8 березня // Фото: Техно24

Унікальні фішки. Новинка отримала унікальний сканер відбитків пальців. Він вбудований ве кран і є першим у світі ультразвуковим сканером відбитків пальців. Тобто він виконує об'ємне зчитування відбитків.

Також Galaxy S10 має функцію зворотньої зарядки, тобто девайс може заряджати інші пристрої.

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Ціна. На українському ринку Galaxy S10 офіційно надійде у продаж 8 березня. Його ціна у модифікації 8 ГБ оперативки та 128 ГБ вбудованої пам'яті становитиме 29 999 гривень.

Samsung Galaxy S10 ціна в Україні
Ціна новинки – майже 30 тисяч гривень // Фото: Техно24

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Дисплей
  • Діагональ: 6,1 дюйма
    Тип: Dynamic AMOLED
    Роздільна здатність: 3040 х 1440 пікселів
  • ПроцесорExynos 9820
  • ВідеопроцесорMali-G76 MP12
  • Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп + 19 Мп
    ​Фронтальна: 10 Мп
  • Акумулятор4100 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 (Pie) 
 

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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