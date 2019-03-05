Смартфон Samsung Galaxy S10 офіційно представили в Україні: характеристики та ціна

Компанія Samsung провела офіційну презентацію у Києві та спеціально для нашого ринку представила свій новий флагманський смартфон Galaxy S10.

Характеристики. Galaxy S10 отримав OLED-дисплей з діагоналлю 6,1-дюйма та роздільною здатністю 2K +. Для селфі-камери компанія засотувала технологію Infinity O, більше відому як "дірка" в екрані.

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Samsung Galaxy S10 презентували у Києві // Фото: Техно24



Samsung Galaxy S10 вже в Україні! // Фото: Техно24

Новинка працює на фірмовому процесорі Exynos 9820 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Основна камера у Galaxy S10 одинарна з роздільною здатністю 10 Мп. При цьому основна складається із трьох сенсорів: 12-мегапіксельного ширококутного модуля, 12-мегапіксельного телефотомодуля та ультраширококутного модуля на 19 Мп. Останній дає змогу робити фото із кутом огляду 123 градуси. Ємність батареї становить 4100 мАг.



Samsung Galaxy S10 в Україні надійде у продаж 8 березня // Фото: Техно24

Унікальні фішки. Новинка отримала унікальний сканер відбитків пальців. Він вбудований ве кран і є першим у світі ультразвуковим сканером відбитків пальців. Тобто він виконує об'ємне зчитування відбитків.

Також Galaxy S10 має функцію зворотньої зарядки, тобто девайс може заряджати інші пристрої.

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Ціна. На українському ринку Galaxy S10 офіційно надійде у продаж 8 березня. Його ціна у модифікації 8 ГБ оперативки та 128 ГБ вбудованої пам'яті становитиме 29 999 гривень.



Ціна новинки – майже 30 тисяч гривень // Фото: Техно24

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей

Діагональ: 6,1 дюйма

Тип: Dynamic AMOLED

Роздільна здатність: 3040 х 1440 пікселів

Тип: Dynamic AMOLED Роздільна здатність: 3040 х 1440 пікселів Процесор Exynos 9820

Exynos 9820 Відеопроцесор Mali-G76 MP12

Mali-G76 MP12 Пам'ять Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп + 19 Мп

​Фронтальна: 10 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп + 19 Мп ​Фронтальна: 10 Мп Акумулятор 4100 мАг

4100 мАг Операційна система Android 9.0 (Pie)

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