Samsung Galaxy S11 Plus: дата анонсу, характеристики та ціна смартфона

В мережі з’явилися нові подробиці щодо смартфона Samsung Galaxy S11 Plus. Інсайдери опублікували не лише всі ключові характеристики смартфона, але й дату анонсу та ціну на старті продажів.

Дисплей

До теми: Apple випустила чохли для iPhone за ціною смартфонів Xiaomi

За даними інсайдерів, Plus-версія флагмана отримає найбільший дисплей в лінійці – його діагональ складе 6,9 дюйма, роздільна здатність – 2К, а максимальна частота оновлення – 120 Гц.

Камери

Згідно з попередніми витокам, основні сенсори камер Galaxy S11 і Galaxy S11 Plus отримають роздільну здатність 108 Мп і функцію стократного гібридного збільшення Space Zoom. Новинкам також приписують 48-мегапіксельний допоміжний датчик з телеоб'єктивом і десятикратним оптичним зумом.



Ймовірний дизайн Samsung Galaxy S11 Plus

Авторитетний інсайдер Ice Universe також повідомив про оснащення смартфонів датчиком лазерного автофокусу. Серед очікуваних функцій камери новинки мережеві джерела відзначають "режисерський" режим зі зйомкою відразу на кілька камер, нічну покадровую зйомку Night Hyperlapse і режим вертикальних панорамних знімків.

This is the Laser focusing module added by the Galaxy S11 series. pic.twitter.com/44fDYvFz4F — Ice universe (@UniverseIce) November 25, 2019

Технічні характеристики

"Серцем" Samsung Galaxy S11 Plus, імовірно, стане процесор Snapdragon 865 або Exynos 990 (в залежності від регіону продажів) за підтримки 8 ГБ оперативної пам'яті, ємність акумулятора новинки, за чутками, складе 4900 мАг.



Основні характеристики Samsung Galaxy S11 Plus

Дата презентації та ціна

За даними джерела, анонс старшої версії оновленої лінійки Galaxy S відбудеться 11 лютого, а в продаж флагманський ґаджет надійде 6 березня за ціною від 999 доларів (орієнтовно 24 000 гривень, за курсом станом на 26 листопада 2019 року).

Компанія Samsung наразі витік не прокоментувала.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно