Samsung Galaxy S11 Plus: дата анонсу, характеристики та ціна смартфона

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Ймовірний дизайн Samsung Galaxy S11 Plus / Фото з вільних джерел

В мережі з’явилися нові подробиці щодо смартфона Samsung Galaxy S11 Plus. Інсайдери опублікували не лише всі ключові характеристики смартфона, але й дату анонсу та ціну на старті продажів.

Дисплей

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За даними інсайдерів, Plus-версія флагмана отримає найбільший дисплей в лінійці – його діагональ складе 6,9 дюйма, роздільна здатність – 2К, а максимальна частота оновлення – 120 Гц.

Камери

Згідно з попередніми витокам, основні сенсори камер Galaxy S11 і Galaxy S11 Plus отримають роздільну здатність 108 Мп і функцію стократного гібридного збільшення Space Zoom. Новинкам також приписують 48-мегапіксельний допоміжний датчик з телеоб'єктивом і десятикратним оптичним зумом.

Samsung Galaxy S11 Plus
Ймовірний дизайн Samsung Galaxy S11 Plus

Авторитетний інсайдер Ice Universe також повідомив про оснащення смартфонів датчиком лазерного автофокусу. Серед очікуваних функцій камери новинки мережеві джерела відзначають "режисерський" режим зі зйомкою відразу на кілька камер, нічну покадровую зйомку Night Hyperlapse і режим вертикальних панорамних знімків.

Технічні характеристики

"Серцем" Samsung Galaxy S11 Plus, імовірно, стане процесор Snapdragon 865 або Exynos 990 (в залежності від регіону продажів) за підтримки 8 ГБ оперативної пам'яті, ємність акумулятора новинки, за чутками, складе 4900 мАг.


Основні характеристики Samsung Galaxy S11 Plus

Дата презентації та ціна

За даними джерела, анонс старшої версії оновленої лінійки Galaxy S відбудеться 11 лютого, а в продаж флагманський ґаджет надійде 6 березня за ціною від 999 доларів (орієнтовно 24 000 гривень, за курсом станом на 26 листопада 2019 року).

Компанія Samsung наразі витік не прокоментувала.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung
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