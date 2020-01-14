З'явилися детальні характеристики смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra
В мережі з'явилися детальні технічні характеристики неанонсованого флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra. За даними інсайдерів, ключовою особливостями девайса стане передова камера із новим датчиком Sony та рекордною кратністю наближення.
Камери Samsung Galaxy S20 Ultra
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Згідно з витоком, однією з ключових особливостей моделі стане модуль основної камери з роздільною здатністю датчиків 108 Мп, 48 Мп і 12 Мп (Sony IMX 555, 1,8 мкм), повідомляє Android Central.
На додаток до ширококутного скла та телеоб'єктивів з десятикратним оптичним зумом новинка отримає функцію 100-кратного гібридного наближення.
Фронтальний модуль буде оснащений датчиком Sony IMX 374 з роздільною здатністю 10 Мп.
Очікується, що Samsung Galaxy S20 Ultra отримає функції:
- Smart Selfie (автоматично змінюватиме налаштування камери з ширококутного режиму на звичайний при зйомці різної кількості людей)
- Single Take Photo (автоматична серійна зйомка з вибором найкращого кадру).
Смартфон імовірно буде записувати відео 8К з частотою кадрів 30 fps на основну або 4К з частотою кадрів 60 fps на фронтальну і основну камери.
Камери в інших смартфонах лінійки
Моделі Samsung Galaxy S20 та Samsung Galaxy S20+ отримають 64-мегапіксельні основні сенсори (Samsung ISOCELL S5KGW2) і допоміжні на 12 Мп.
Інші характеристики Samsung Galaxy S20 Ultra
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Крім процесора Snapdragon 865, пристрою приписують від 12 до 16 ГБ оперативної пам'яті в різних модифікаціях і накопичувач об'ємом 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ за допомогою слота для microSD.
Очікується, що Ultra-версія флагмана отримає акумулятор на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт, яка здатна повністю "заправити" пристрій за 74 хвилини.
Дата презентації
Анонс лінійки смартфонів Samsung Galaxy S20 відбудеться 11 лютого.
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