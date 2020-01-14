З'явилися детальні характеристики смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra

В мережі з'явилися детальні технічні характеристики неанонсованого флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra. За даними інсайдерів, ключовою особливостями девайса стане передова камера із новим датчиком Sony та рекордною кратністю наближення.

Камери Samsung Galaxy S20 Ultra

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Згідно з витоком, однією з ключових особливостей моделі стане модуль основної камери з роздільною здатністю датчиків 108 Мп, 48 Мп і 12 Мп (Sony IMX 555, 1,8 мкм), повідомляє Android Central.

На додаток до ширококутного скла та телеоб'єктивів з десятикратним оптичним зумом новинка отримає функцію 100-кратного гібридного наближення.

Фронтальний модуль буде оснащений датчиком Sony IMX 374 з роздільною здатністю 10 Мп.

Confirmations for the Galaxy S20 Series! The S20 Ultra 5G will indeed have 108MP Main Camera with Periscope Camera that will allow up to astonishing 100X of Hybrid Zoom. S20 and S20+ will continue with 12MP, 6.2 and 6.7” Dynamic AMOLED, respectively. (1/2https://t.co/bRiuKw9Owx — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 13, 2020

Очікується, що Samsung Galaxy S20 Ultra отримає функції:

Smart Selfie (автоматично змінюватиме налаштування камери з ширококутного режиму на звичайний при зйомці різної кількості людей)

(автоматично змінюватиме налаштування камери з ширококутного режиму на звичайний при зйомці різної кількості людей) Single Take Photo (автоматична серійна зйомка з вибором найкращого кадру).

Смартфон імовірно буде записувати відео 8К з частотою кадрів 30 fps на основну або 4К з частотою кадрів 60 fps на фронтальну і основну камери.

Камери в інших смартфонах лінійки

Моделі Samsung Galaxy S20 та Samsung Galaxy S20+ отримають 64-мегапіксельні основні сенсори (Samsung ISOCELL S5KGW2) і допоміжні на 12 Мп.

Інші характеристики Samsung Galaxy S20 Ultra

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Крім процесора Snapdragon 865, пристрою приписують від 12 до 16 ГБ оперативної пам'яті в різних модифікаціях і накопичувач об'ємом 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ за допомогою слота для microSD.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.



It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.



108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.



5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min. — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 13, 2020

Очікується, що Ultra-версія флагмана отримає акумулятор на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт, яка здатна повністю "заправити" пристрій за 74 хвилини.

Дата презентації

Анонс лінійки смартфонів Samsung Galaxy S20 відбудеться 11 лютого.

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