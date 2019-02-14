Samsung Galaxy Tab A: корейська компанія представить новий планшет на MWC 2019

67 Читать новость на русском
Ймовірне зображення планшета Samsung Galaxy Tab A
Ймовірне зображення планшета Samsung Galaxy Tab A / Фото з вільних джерел

В базі даних бенчмарка Geekbench з'явилась інформація щодо нового планшета Samsung Galaxy Tab A. За даними із різних джерел, південнокорейський гігант планує представити новинку вже зовсім скоро на MWC 2019.

Пристрій фігурує під кодовою назвою SM-P205. Потрібно відзначити, що згадку цього планшета раніше вже неодноразово помічали в мережі, але тоді інформації про новинку було вкрай мало. Як повідомляє сайт MySmartPrice, тепер же з'явилися дані про деякі технічні характеристики.

Читайте також: Разом із флагманом Galaxy S10 Samsung представить бездротові навушники Galaxy Buds: що відомо

Технічні характеристики. Тест Geekbench вказує на застосування фірмового процесора Exynos 7885. Цей чіп оперує 8 обчислювальними ядрами з тактовою частотою до 2,2 ГГц і графічним прискорювачем Mali-G71 MP2. У бенчмарку базова частота процесора зазначена на позначці 1,59 ГГц.

Повідомляється також, що планшет несе на борту 3 ГБ оперативної пам'яті. Як програмна платформа застосовується операційна система Android 9 Pie.

Samsung Galaxy Tab A
Характеристики Samsung Galaxy Tab A

Раніше також йшлося, що Samsung Galaxy Tab A отримає флеш-накопичувач місткістю 32 ГБ і вийде в двох кольорах – чорному і сірому.

Дата анонсу. Не виключено, що новинка з'явиться в кінці лютого на виставці мобільної індустрії Mobile World Congress 2019, яка пройде з 25 до 28 лютого в Барселоні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Привітання з Днем Святого Валентина: найкраща підбірка
сьогодні
5510
Теги: Техно Ґаджети Samsung планшети
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
сьогодні 10:01 День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
Олена Кандяк 750
Що подарувати на 14 лютого: цікаві ідеї ґаджетів
сьогодні 08:03 Що подарувати на 14 лютого: цікаві ідеї ґаджетів
1595
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
13 лютого 19:02 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 342
Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
12 лютого 16:02 Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
Борис Немировський 916
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
12 лютого 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
1739
Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
10 лютого 20:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
3460
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук