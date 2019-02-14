Samsung Galaxy Tab A: корейська компанія представить новий планшет на MWC 2019

В базі даних бенчмарка Geekbench з'явилась інформація щодо нового планшета Samsung Galaxy Tab A. За даними із різних джерел, південнокорейський гігант планує представити новинку вже зовсім скоро на MWC 2019.

Пристрій фігурує під кодовою назвою SM-P205. Потрібно відзначити, що згадку цього планшета раніше вже неодноразово помічали в мережі, але тоді інформації про новинку було вкрай мало. Як повідомляє сайт MySmartPrice, тепер же з'явилися дані про деякі технічні характеристики.

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Технічні характеристики. Тест Geekbench вказує на застосування фірмового процесора Exynos 7885. Цей чіп оперує 8 обчислювальними ядрами з тактовою частотою до 2,2 ГГц і графічним прискорювачем Mali-G71 MP2. У бенчмарку базова частота процесора зазначена на позначці 1,59 ГГц.

Повідомляється також, що планшет несе на борту 3 ГБ оперативної пам'яті. Як програмна платформа застосовується операційна система Android 9 Pie.



Характеристики Samsung Galaxy Tab A

Раніше також йшлося, що Samsung Galaxy Tab A отримає флеш-накопичувач місткістю 32 ГБ і вийде в двох кольорах – чорному і сірому.

Дата анонсу. Не виключено, що новинка з'явиться в кінці лютого на виставці мобільної індустрії Mobile World Congress 2019, яка пройде з 25 до 28 лютого в Барселоні.

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