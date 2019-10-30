Samsung випустила дуже міцний смартфон Galaxy Xcover FieldPro

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Samsung Galaxy Xcover FieldPro – ціна, характеристики, огляд
Samsung Galaxy Xcover FieldPro / gsmarena.com

Компанія Samsung випустила новий захищений смартфон Galaxy Xcover FieldPro. Смартфон сертифікований за стандартами MIL-STD-810G та IP68, тобто він може успішно працювати в надскладних умовах.

Як передає gsmarena, смартфон витримує різкі перепади температури і сильні удари. Його можна опустити під воду на глибину до 1,5 метри.

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Характеристики. Новинка оснащена чіпсетом Exynos 9810 з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті.

Діагональ дисплея становить 5,1 дюйма, а роздільна здатність – QHD (2560x1440 пікселів), співвідношення сторін 16: 9. На задній панелі розташована основна 12 Мп камера, потрійна світлодіодний спалах і сканер відбитків пальців.

Працює пристрій під управлінням Android 9 Pie та незабаром він має оновитись до Android 10.

Galaxy Xcover FieldPro має

Ціна поки невідома

Цікаві фішки. У комплекті смартфон отримав дві батареї. Ємність однієї становить 4500 мАг, при цьому її легко можна замінити на запасну. Також передбачені відкриті контакти Pogo для зарядки від док-станції.

Також Galaxy Xcover FieldPro має спеціальні кнопки для push-to-talk і екстреного запиту. Їх можна запрограмувати для відправки даних про місцезнаходження. Це фізичні кнопки, тому їх можна натиснути навіть в товстих рукавичках, під проливним дощем і в інших ситуаціях.

Крім того, телефон підтримує канал Band 14, який використовують для спеціального зв'язку в надзвичайних ситуаціях.

Скільки коштуватиме Galaxy Xcover FieldPro – поки не повідомляють.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Samsung
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