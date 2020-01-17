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Гнучкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip коштуватиме дешевше, ніж очікувалося

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Samsung Galaxy Z Flip – ціна й характеристики / Скріншот

У мережі з'явилися нові подробиці щодо перспективного смартфона "жабки" Galaxy Z Flip. За даними корейського джерела, вартість новинки на домашньому ринку буде дещо дешевшою, ніж вважалося раніше.

Видання Sammobile зазначає, що ціна на новинку буде починатися з 850 доларів. І це, можна сказати, дешево. Наприклад, вартість Motorola Razr 2019 – 1500 доларів.

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Щоправда, 850 доларів – це лише початкова ціна Galaxy Z Flip, а ось в топової конфігурації апарат обійдеться вже під 1300 доларів. Втім, цей все ж дешевше від найближчого конкурента в ролі Motorola.

Особливості Samsung Z Flip

Цікаво, що при нижчій ціні Galaxy Z Flip буде продуктивнішим: смартфону приписують SoC Snapdragon 855, в той час як Motorola Razr 2019 використовуватиме SoC Qualcomm Snapdragon 710.

З чуток, також смартфон оснастять 6,7-дюймовим дисплеєм AMOLED, та невеликим екраном для виведення часу й іншої інформації на зовнішній стороні. Екран ґаджета буде складатися по горизонталі, як в Motorola Razr (2019).

На тильній стороні з'явиться подвійна камера з, імовірно, 108-мегапіксельним та телеоб'єктивами. Крім цього, стало відомо, що у Samsung повністю переглянуть механізм шарніра аби збільшити його надійність та захистити від зовнішніх впливів. Все задля того, щоб уникнути проблем, з якими Samsung стикнулася під час запуску Galaxy Fold.

До слова, нещодавно з'явився якісний рендер Samsung Galaxy Z Flip, який чудово демонструє особливості смартфона.

Рендер Samsung Galaxy Z Flip:

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Автор: Михайло Года
Теги: Смартфони Техно Новини Техно Samsung
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