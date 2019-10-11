Samsung готує дешевшу версію флагманського смартфона Galaxy Note 10

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Samsung готує дешевшу версію Galaxy Note 10
Samsung готує дешевшу версію Galaxy Note 10 / itc.ua

Корпорація Samsung планує випустити ще одну версію флагманського смартфона Galaxy Note 10. Та нова версія буде значно доступнішою у плані ціни.

Як пише видання SamMobile, смартфон з номером SM-N770F, буде доступнішою версією Galaxy Note 10 і займе місце в середньому сегменті.

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Деталі. Згідно із витоками, новий смартфон отримає назву Galaxy Note 10 Neo або Galaxy Note 10 Lite.

Новинка має зберегти підтримку фірмового стилуса S Pen, але отримає більш бюджетну комплектацію. Саме це і дасть змогу Samsung знизити ціну на новий Galaxy Note 10.

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Як відомо, корпорація вже випускала доступніші версії флагманів лінійки Galaxy Note. Наприклад, Galaxy Note 3 Neo в 2014 році і Galaxy Note Fan Edition в 2017 році.

За повідомленням джерел, новий смартфон надійде у продаж в Європі і буде доступний в двох кольорах: чорному і червоному. Жодної інформації про ціну поки немає.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung
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