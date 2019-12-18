Samsung готує новий планшет з пером S Pen

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Компанія збирається випустити кілька девайсів з підтримкою S Pen / Samsung

Наступним пристроєм Samsung з пером S Pen буде смартфон Galaxy Note 10 Lite, але він може бути не єдиним ґаджетом з підтримкою цього аксесуара. Samsung працює над новим планшетом, який також отримає S Pen.

Якщо точніше, південнокорейський виробник розробляє дві моделі: SM-P610 і SM-P615. За попередніми даними, це різновиди одного пристрою, які відрізняються підтримкою LTE, повідомляє Sammobile.

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У Samsung вже є досвід випуску планшетів з S Pen. Наприклад, випущена в цьому році модель Galaxy Tab А with S Pen (SM-P205) на процесорі Exynos 7904, що має 3 ГБ оперативної пам'яті і акумулятор місткістю 4200 мАг.


Планшет Galaxy Tab А with S Pen

Що відомо про ґаджет

Оскільки розробка SM-P610 / 615 наразі перебуває на ранній стадії, поки відомо тільки, то, що ці пристрої будуть доступні в конфігураціях з 64 ГБ і 128 ГБ флеш-пам'яті. Крім того, очікується, що Samsung запропонує фірмову оболонку для цих планшетів.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Смартфони планшети Samsung
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