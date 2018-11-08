Samsung готує ще один бюджетний смартфон на Android Go: що про нього відомо

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Galaxy J4 Core може стати наступним смартфоном Samsung на Android Go (ілюстративне фото)
Galaxy J4 Core може стати наступним смартфоном Samsung на Android Go (ілюстративне фото) / Соцмережі

Незабаром компанія Samsung має презентувати другий свій смартфон на операційній системі Android Go.

Як кажуть джерела, Android Go отримає Galaxy J4 Core, щоправда він стане на щабель вищим, аніж його попередник – Galaxy J2 Core, про що свідчить і назва девайсу, пише ресурс iXBT.com.

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Відповідно до бази даних Geekbench, майбутній апарат матиме в основі SoC Snapdragon 430, тоді як J2 Core має SoC Exynos 7570. Однак, оперативної пам'яті буде лише 1 ГБ.

Тестовий зразок працював під керуванням Android Go Oreo.

Samsung, Android Go, Galaxy J4 Core, смартфон
Samsung Galaxy J4 Core має отримати одинарну основну камеру 

Крім того, судячи зі схематичних зображень, смартфон матиме одинарну основну камеру та, цілком імовірно, екран із сучасним співвідношенням сторін.

До слова, нещодавно компанія Samsung представила свій новий смартфон Galaxy A6s. Це був перший телефон компанії, який було виготовлено не на потужностях Samsung, а на китайському заводі Wingtech, відтак його ціна є доволі невисокою.

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Теги: Техно Смартфони Samsung Android
Джерело: Техно
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