Samsung кепкувала з iPhone через відсутність отвору для навушників, але згодом видалила ролик

Компанія Samsung раніше висміювала пристрої Apple через те, що вони позбулись стандартного 3,5-міліметрового отвору для навушників. Навіть знімала рекламні ролики, в якому кепкувала з iPhone.

Однак, зараз ці рекламні ролики видалили. Відбулось це після презентації нового покоління Galaxy Note. Так, Samsung Galaxy Note10 теж не отримав традиційного роз’єму для навушників.

Цікаво: Смартфон Samsung Galaxy Note10 представили офіційно: характеристики і ціна

Тож тепер користувачі Samsung змушені теж використовувати перехідник для навушників або перейти на бездротові.

Тож цілком логічно, що компанія відмовилась від цієї реклами.

Про що реклама. У ролику Samsung користувач iPhone розчаровується у своєму смартфоні, бо він має недостатній захист від вологи та не має 3,5-міліметрового отвору для навушників, тож змушений використовувати перехідник. В результаті цей користувач теж переходить на смартфон від Samsung.

Samsung тролить iPhone

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно