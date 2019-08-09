Samsung кепкувала з iPhone через відсутність отвору для навушників, але згодом видалила ролик

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Samsung кепкувала з iPhone через відсутність отвору для навушників
Samsung кепкувала з iPhone через відсутність отвору для навушників / technoguide.com.ua

Компанія Samsung раніше висміювала пристрої Apple через те, що вони позбулись стандартного 3,5-міліметрового отвору для навушників. Навіть знімала рекламні ролики, в якому кепкувала з iPhone.

Однак, зараз ці рекламні ролики видалили. Відбулось це після презентації нового покоління Galaxy Note. Так, Samsung Galaxy Note10 теж не отримав традиційного роз’єму для навушників.

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Тож тепер користувачі Samsung змушені теж використовувати перехідник для навушників або перейти на бездротові.

Тож цілком логічно, що компанія відмовилась від цієї реклами.

Про що реклама. У ролику Samsung користувач iPhone розчаровується у своєму смартфоні, бо він має недостатній захист від вологи та не має 3,5-міліметрового отвору для навушників, тож змушений використовувати перехідник. В результаті цей користувач теж переходить на смартфон від Samsung.

Samsung тролить iPhone

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Теги: Новини Техно iPhone Apple Техно IT-бізнес Samsung
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