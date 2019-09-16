Samsung може об'єднати дві найпопулярніші лінійки смартфонів

Наразі в сегменті флагманських смартфонів компанія Samsung має дві лінійки пристроїв: Galaxy Note та Galaxy S. Незважаючи на схожість характеристик, вендор завжди розділяв ці дві лінійки, однак невдовзі це може змінитися.

Коли та чому об'єднають лінійки? Згідно з новим витоком, істотні зміни "родоводу" південнокорейських ґаджетів відбудуться вже в 2020 році.

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Ще під час презентації Galaxy S10 представники Samsung висловили сумнів з приводу випуску Galaxy S11 в наступному році у зв'язку зі "занадто довгим ім'ям".

Авторитетний інсайдер Еван Бласс вже заявив, що компанія продовжує розглядати варіант відмови від двох незалежних серій Galaxy S і Galaxy Note. За винятком дизайну, ключовою відмінністю між Galaxy S10 + і Galaxy Note10 стала наявність електронного пера S Pen.





Galaxy S і Galaxy Note об'єднають в одну лінійку

Як називатиметься нова лінійка смартфонів? За даними сайту Phone Arena, Samsung розглядає злиття двох лінійок в одну під назвою Galaxy S, випускаючи щорічно три варіанти смартфона: два з різними діагоналями дисплея і окрему модель зі стилусом. Місце Galaxy Note, за даними джерела, імовірно займе наступник Galaxy Fold з гнучким дисплеєм.

Реакція компанії. Компанія Samsung заяву інсайдера не прокоментувала.

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