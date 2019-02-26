Samsung може перейменувати лінійку флагманських смартфонів

Компанія Samsung має намір змінити назви своїх флагманських лінійок Galaxy S і Galaxy Note. Тож смартфон Samsung Galaxy S10, який представили 20 лютого, може стати останнім у цій лінійці.

Як пише SamMobile, така назва існує з 2009 року.

Як відомо, після презентації Galaxy S9 під час виставки MWC 2018 глава мобільного підрозділу Samsung Донг Джин Кох натякав на ймовірну зміну назви лінійки флагмана.

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Чому вирішили змінити. У компанії побоюються, що після десятки, користувачам буде складно вимовляти назви телефонів, що закінчуються на 11, 12, 13 так далі. Тож вирішили придумати простіше найменування.

Однак, маємо наголосити, що це лише чутки. І ця інформація поки не отримала офіційного підтвердження.

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