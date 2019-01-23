Samsung назвав вартість лінійки телевізорів 8K QLED: ціни шокують

Нову лінійку телевізорів 8K QLED компанія Samsung представила під час виставки CES 2019, що проходила на початку року у Лас-Вегасі. Тепер в компанії повідомили ціни на новинки.

Про це повідомляє ixbt.com.

Так, молодша версія 8K QLED з діагоналлю 65 дюймів буде коштувати у США 4999 доларів (140 тисяч гривень). Версія з діагоналлю 75 дюймів оцінена у 6999 доларів (196 тисяч гривень). Новинку від Samsung, що має розмір екрану 82 дюйма, можна придбати за 9999 доларів (280 000 гривень).

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Топова версія 8K QLED, що отримала діагональ 85 дюймів оцінена у 14999 доларів (420 000 гривень). Ця модель надійде у продаж 8 лютого.

Моделі з діагоналлю 65 і 75 дюймів з’являться на ринку 1 березня. 82-дюймовий телевізор можна буде придбати 22 березня.

Топовий телевізор 8K QLED коштує 15 тисяч доларів

Уся лінійка телевізорів оснащена процесором Quantum Processor 8K, який може підвищити роздільну здатність контенту до 8K (7680 x 4320 пікселів).

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