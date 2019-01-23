Samsung назвав вартість лінійки телевізорів 8K QLED: ціни шокують

569 Читать новость на русском
Samsung назвав вартість лінійки телевізорів 8K QLED
Samsung назвав вартість лінійки телевізорів 8K QLED / samsung.com

Нову лінійку телевізорів 8K QLED компанія Samsung представила під час виставки CES 2019, що проходила на початку року у Лас-Вегасі. Тепер в компанії повідомили ціни на новинки.

Про це повідомляє ixbt.com.

Так, молодша версія 8K QLED з діагоналлю 65 дюймів буде коштувати у США 4999 доларів (140 тисяч гривень). Версія з діагоналлю 75 дюймів оцінена у 6999 доларів (196 тисяч гривень). Новинку від Samsung, що має розмір екрану 82 дюйма, можна придбати за 9999 доларів (280 000 гривень).

Читайте також:  Sony представила 98-дюймові телевізори із роздільною здатністю 8К

Топова версія 8K QLED, що отримала діагональ 85 дюймів оцінена у 14999 доларів (420 000 гривень). Ця модель надійде у продаж 8 лютого.

Моделі з діагоналлю 65 і 75 дюймів з’являться на ринку 1 березня. 82-дюймовий телевізор можна буде придбати 22 березня.

8K QLED

Топовий телевізор 8K QLED коштує 15 тисяч доларів 

Уся лінійка телевізорів оснащена процесором Quantum Processor 8K, який може підвищити роздільну здатність контенту до 8K (7680 x 4320 пікселів).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Samsung Побутова техніка
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
22 січня 14:01 Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
237
#10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
21 січня 21:04 #10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
1806
Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
21 січня 13:00 Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
5356
Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
19 січня 20:02 Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
Анастасія Можаровська 800
Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
19 січня 18:06 Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
Анастасія Можаровська 1985
Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
19 січня 16:01 Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
Євгенія Мазур 1599
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук