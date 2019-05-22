Samsung обладнає нові смартфони камерами з 5-кратним оптичним зумом

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Samsung обладнає нові смартфони камерами з 5-кратним зумом
Samsung обладнає нові смартфони камерами з 5-кратним зумом / Engadget

Оптичний зум вже став стандартною опцією для багатьох моделей сучасних смартфонів, а виробники активно змагаються в галузі мобільної фотографії. Не стала виключенням і Samsung, яка анонсувала модуль камери із п’ятикратним збільшенням та рекордно малою товщиною.

Особливості нового модуля. Як повідомляє ETNews, конструкція новинки від Samsung нагадує "перископ", встановлений в Huawei P30 Pro: оптичний зум реалізований шляхом переміщення лінз камери.

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Необхідна для п'ятикратного збільшення фокусна відстань в 2,5 рази більше, ніж у модулів з дворазовим наближенням, при цьому товщина останніх зазвичай становить близько 6 міліметрів.

​Як виглядає новий модуль камери від Samsung
Як виглядає новий модуль камери від Samsung

Як вдалося зменшити розмір конструкції модуля? Щоб зменшити розміри конструкції, інженери Samsung змінили форму лінз і структуру їх укладання, використовуючи дзеркала для бокового відбиття світла. В результаті їм вдалося створити мобільну камеру з 5-кратним зумом товщиною всього 5 міліметрів, яка дасть змогу уникнути появи помітного виступу на задній кришці смартфона.

Samsung
Приклад зйомки на камеру з 5-кратним оптичним зумом від Samsung

В яких телефонах застосують новий модуль? За даними корейського видання ETNews, масове виробництво нового модуля почнеться вже в травні. Список майбутніх смартфонів Samsung, які будуть укомплектовані камерою нового типу, вендор не оголосив.

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Теги: Samsung Новини Техно Техно Смартфони
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