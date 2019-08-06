Samsung офіційно представила розумний годинник Galaxy Watch Active2: характеристики і ціна

Очікувалось, що нове покоління розумного годинника Galaxy Watch Active2 компанія Samsung офіційно представить 7 серпня. Саме на цей день запланована презентація нового флагмана – Samsung Galaxy Note10. Однак, годинник вирішили показати раніше.

Новинка отримала оновлений інтерфейс OneUI, який використовує віртуальну рамку на Super AMOLED дисплеї. Завдяки чому збільшилась робоча площа екрану. При цьому розмір не змінився – Active2 доступний у двох розмірах – 40 мм і 44 мм. Ремінець можна легко замінити.

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Що вміє. Як запевняє розробник, Galaxy Watch Active2 отримав покращений датчик серцевого ритму. Також нова модель отримала функцію електрокардіограми (ЕКГ) – раніше це була фішка Apple Watch 4.

Новинка підтримує функцію ЕКГ

Galaxy Watch Active2 може відстежувати 39 різних типів тренувань. Зокрема, оновлений Running Coach має 7 різних режимів з відстеженням в реальному часі (за допомогою GPS, барометра і акселерометра).

Новинка отримала захист від пороху та води за стандартом IP68, тобто годинник можна сміливо одягати під час плавання.

Працюють годинник під управлінням операційної системи Tizen на базі чіпсета Exynos 9110 з 768 МБ оперативної пам'яті і 4 ГБ флеш-пам'яті.

У продаж надійде лише у вересні

Ціна

Алюмінієва версія із діагоналлю 40-мм коштує 299 євро (8 600 гривень); Така з версія у розмірі 44-мм – 319 євро (9 200 гривень); Сталева версія з Bluetooth оцінена у 399 євро (11 500 гривень) за діагональ 40-мм; Така ж більша модифікація обійдеться у 419 євро (12 100 гривень); Модель із діагоналлю 40-мм та підтримкою LTE обійдеться в 449 євро(13 тисяч гривень); А така ж модель із діагоналлю 44-мм коштує 469 євро (13 600 гривень).

Galaxy Watch Active2 надійде у попередній продаж 6 вересня. А повноцінно новинка з’явиться на полицях магазинів 26 вересня.

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