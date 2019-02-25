Samsung оновила лінійку смартфонів Galaxy A: непогані параметрами та доступна ціна

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Samsung оновила лінійку смартфонів Galaxy A
Samsung оновила лінійку смартфонів Galaxy A / news.samsung.com

Під час виставки MWC 2019 компанія Samsung представила нові смартфони з бюджетної лінійки Galaxy A. Компанія випустила два нових смартфони: Galaxy A30 і Galaxy A50.

Galaxy A30 і Galaxy A50 оснащені Super AMOLED-екраном з діагоналлю 6,4 дюйма та роздільною здатністю Full HD +. Вгорі для селфі-камери додали краплеподібний виріз.

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Обидва смартфони-середнячки отримали потужну батарею ємністю 4000 мАг.

Galaxy A30

Так виглядає Galaxy A30

Процесор. Тут детальної  інформації немає. Відомо лише, що Galaxy A30 оснащений 6-ядерним процесором, а Galaxy A50 – 8-ядерним. Остання модель доступна у двох модифікаціях пам’яті 4/6 оператвки та 64 або 128 ГБ флеш-пам'яті. Galaxy A30 вийшла із 3/4 ГБ оперативної та 32/64 ГБ флеш-пам'яті.

Камери. Galaxy A30 оснащений подвійною основною камерою з роздільною здатністю модулів на 16 і 5 Мп. Роздільна здатність фронталки – 16 Мп. Galaxy A50 отримав кращі камери. Основна камера має одразу 3 модулі – 25, 5 і 8 Мп. Селфі-камера має роздільну здатність 20 Мп.

Galaxy A50

Galaxy A50 – більш просунута версія 

Обидві новинки підтримують швидку зарядку. Крім того, Galaxy A50 отримав ще одну фішку флагманів – сканер відбитків пальців, вбудований в екран.

Ціни. Їх наразі ще не повідомили. Але враховуючи, що  Galaxy A – бюджетна лінійка, обидва смарфтони отримають доступні цінники. Новинки надійдуть у продаж всередині березня. 

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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