Samsung оновить лінійку Galaxy A: нові смартфони коштуватимуть від 120 доларів

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Samsung оновить лінійку Galaxy A
Samsung оновить лінійку Galaxy A / gabrielapatron.com

Компанія Samsung вирішила оновити свою бюджетну лінійку смартфонів Galaxy A. Як повідомляють джерела, базова модель нової лінійки - Galaxy A10 - буде коштувати 120 доларів (3400 гривень).

Як пише MySmartPrice, нові смартфони Samsung Galaxy A нового покоління вийдуть наприкінці березня - початку квітня.

Щоправда, така низька ціна смартфона буде на індійському ринку. Така цінова політика може бути пов’язана із боротьбою у бюджетному сегменті із китайськими брендами, зокрема Xiaomi.

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Деталі. Лінійка поповниться трьома новими моделями: Galaxy A10, A20 і A30. Всі три новинки будуть працювати на процеосорі SoC Exynos 7885.

З коробки смартфони будуть працювати під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie. Об’єм оперативної пам’яті у кожній моделі різний. Так, Galaxy A10 отримає 2 ГБ оперативної пам’яті; Galaxy A20 – 3 ГБ, а Galaxy A30 4 ГБ оперативки.

Samsung оновить лінійку Galaxy A

Galaxy A буде конкурувати з продуктами  Xiaomi

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Теги: Техно Samsung Смартфони
Джерело: 24 Канал
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