Samsung планує запустити ігровий сервіс PlayGalaxy Link: деталі

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Samsung планує запустити ігровий сервіс PlayGalaxy Link
Samsung планує запустити ігровий сервіс PlayGalaxy Link / Фото з вільних джерел

Мережеві джерела повідомляють, що Samsung планує запустити ексклюзивний сервіс для пристроїв сімейства Galaxy. Судячи із даних інсайдерів, південнокорейський гігант планує освоїти сегмент мобільних ігор і представить сервіс PlayGalaxy Link.

Як повідомляє MSPoweruser, можливість організації ігрового сервісу Samsung випливає з нового патенту, запит на реєстрацію якого компанія подала в Відомство з патентів і товарних знаків США (USPTO).

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Особливості. З опису патенту стає зрозумілим, що згаданий в ньому сервіс PlayGalaxy Link включає в себе завантаження програмного забезпечення, засоби проведення ігрових турнірів, а також сервіс для ігор в режимі онлайн.

Ймовірно, мова йде про повноцінний ігровий комплекс для мобільних пристроїв, використовувати який зможуть власники пристроїв Galaxy.

Головні конкуренти та ймовірна дата анонсу. Незважаючи на те, що патент не розкриває всіх намірів Samsung, можна припустити, що сервіс PlayGalaxy Link стане своєрідним аналогом Apple Arcade.

Не виключено, що вже незабаром південнокорейський гігант офіційно презентує новий сервіс і розкриє пов'язані з ним подробиці.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Ігри Samsung
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