Samsung показала Lite версії смартфонів Galaxy S10 та Note 10: характеристики та ціна
Корейська компанія представила нарешті полегшені версії топових смартфонів минулого року. Протягом останніх тижнів про ці смартфони ходила маса чуток та витоків. Компанія стверджує, що за доступною ціною пристрої справді пропонують функції флагманів.
Особливості Galaxy S10 Lite
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У порівнянні з Galaxy S10, полегшена версія смартфону отримала більший екран, однак, його роздільна здатність знизилася. Інші параметри смартфона залишилися колишніми. У нової моделі не буде бездротової зарядки та захисту від вологи, пише New Atlas.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Дисплей6,7", 2400×1080, Super AMOLED
- Пам'ять6/8 ГБ оперативної, 128 ГБ постійної
- Батарея4500 мАг, швидка зарядка
- Зв'язокUSB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC
- Процесор8-ядерний Qualcomm Snapdragon 855, 2,84 ГГц, Adreno 640
- КамераСенсори 48+12+5 Мп (основна), 32 Мп (фронтальна)
- Операційна системаAndroid 10, One UI 2.0
- Колір корпусуЧорний, синій, білий
Фото Samsung Galaxy S10 Lite
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Особливості Note 10 Lite
Смартфон Note 10 Lite виявився ближчим до торішнього Note 10 – технічні характеристики ті ж, відмінність лише в конфігурації тильної камери: основна лінза з трьома сенсорами всього на 12 Мп замість 48 Мп. Стиль S Pen також залишили без змін.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Дисплей6,7", 2400×1080, Super AMOLED
- Пам'ять6/8 ГБ оперативної, 128 ГБ постійної
- Батарея4500 мАг, швидка зарядка
- Зв'язокUSB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC
- Процесор8-ядерний Exynos 9810, 1,7 ГГц, Mali-G72 MP18
- КамераТри сенсори по 12 Мп (основна), 32 Мп (фронтальна)
- Операційна системаAndroid 10, One UI 2.0
- Колір корпусуЧорний, червоний, білий
Фото Samsung Note 10 Lite
Дизайн обох смартфонів схожий: задня скляна поверхня з квадратним блоком в кутку для потрійних камер та спалаху, а спереду – панель екрану з отвором по центру верхньої частини для фронтальної камери.
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Дата продажу та ціна
Samsung Galaxy S10 Lite і Note 10 Lite надійдуть у продаж в середині січня 2020 року. Приблизна вартість смартфонів – 17 100 гривень за Galaxy S10 Lite і 15 200 гривень для Note 10 Lite.
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