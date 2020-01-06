Samsung показала Lite версії смартфонів Galaxy S10 та Note 10: характеристики та ціна

До теми: Недорогий флагман Samsung Galaxy S10 Lite отримає найкращу оптичну стабілізацію на ринку

У порівнянні з Galaxy S10, полегшена версія смартфону отримала більший екран, однак, його роздільна здатність знизилася. Інші параметри смартфона залишилися колишніми. У нової моделі не буде бездротової зарядки та захисту від вологи, пише New Atlas.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей 6,7", 2400×1080, Super AMOLED



Пам'ять 6/8 ГБ оперативної, 128 ГБ постійної



6/8 ГБ оперативної, 128 ГБ постійної Батарея 4500 мАг, швидка зарядка

4500 мАг, швидка зарядка Зв'язок USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC

USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC Процесор 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 855, 2,84 ГГц, Adreno 640

8-ядерний Qualcomm Snapdragon 855, 2,84 ГГц, Adreno 640 Камера Сенсори 48+12+5 Мп (основна), 32 Мп (фронтальна)

Операційна система Android 10, One UI 2.0

Android 10, One UI 2.0 Колір корпусуЧорний, синій, білий

Фото Samsung Galaxy S10 Lite

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Особливості Note 10 Lite

Смартфон Note 10 Lite виявився ближчим до торішнього Note 10 – технічні характеристики ті ж, відмінність лише в конфігурації тильної камери: основна лінза з трьома сенсорами всього на 12 Мп замість 48 Мп. Стиль S Pen також залишили без змін.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей 6,7", 2400×1080, Super AMOLED

6,7", 2400×1080, Super AMOLED Пам'ять 6/8 ГБ оперативної, 128 ГБ постійної

Батарея 4500 мАг, швидка зарядка

4500 мАг, швидка зарядка Зв'язок USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Dual SIM, NFC

Процесор 8-ядерний Exynos 9810, 1,7 ГГц, Mali-G72 MP18

8-ядерний Exynos 9810, 1,7 ГГц, Mali-G72 MP18 Камера Три сенсори по 12 Мп (основна), 32 Мп (фронтальна)

Три сенсори по 12 Мп (основна), 32 Мп (фронтальна) Операційна система Android 10, One UI 2.0

Колір корпусуЧорний, червоний, білий

Фото Samsung Note 10 Lite

Дизайн обох смартфонів схожий: задня скляна поверхня з квадратним блоком в кутку для потрійних камер та спалаху, а спереду – панель екрану з отвором по центру верхньої частини для фронтальної камери.

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Дата продажу та ціна

Samsung Galaxy S10 Lite і Note 10 Lite надійдуть у продаж в середині січня 2020 року. Приблизна вартість смартфонів – 17 100 гривень за Galaxy S10 Lite і 15 200 гривень для Note 10 Lite.

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