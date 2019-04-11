Samsung показала оригінальний смартфон Galaxy A80 з камерою, що крутиться

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Смартфон Galaxy A80
Смартфон Galaxy A80

Компанія Samsung показала свою нову розробку, смартфон із камерою, яка одночасно може бути як основною, так і фронтальною. Новинка отримала назву Galaxy A80.

Як пише Engadget, новинку офіційно представлять наприкінці травня.

Характеристики. Samsung Galaxy A80 отримає AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,7 дюйма і роздільною здатністю 2700х1080 пікселів.

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На якому процесорі працюватиме новинка поки невідомо, але за чутками, смартфон отримає 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Ємність батареї складе 3700 мАг, з підтримкою швидкої зарядки. Також смартфон підтримує функцію Intelligent Battery, яка аналізує моделі використання смартфона для оптимізації енергоспоживання.

Оригінальна камера. Камера має потрійний модуль, який включає 48-мегапіксельний сенсор з надширококутним об'єктивом (кут огляду 123 градусів, діафрагма f / 2.0), 8-мегапіксельний допоміжний модуль і 3D для визначення глибини сцени.

Камера захована у модулі-слайдері. Коли модуль піднімається, камера автоматично повертається у фронтальне положення.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung
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