Samsung показала сферичного робота-компаньйона для дому – Ballie: відео

Компанія Samsung представила на виставці CES 2020 у Лас Вегасі незвичного робота під назвою Ballie, який призначений для допомоги в будинку.

Творіння Samsung нагадує андроїда BB8 зі Star Wars. Компанія стверджує, що Ballie – це робот-компаньйон, розроблений для індивідуальної допомоги в будинку. Він здатний зрозуміти вас і визначити ваші потреби завдяки своїм функціям на базі штучного інтелекту, повідомляє Gizmoshina.

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Сферичний робот може легко переміщатися будинком за своїм "хазяїном", стежити за ним за допомогою бортової камери та "спілкуватися" з ним за допомогою звукових та світлових сигналів.

Демонстраційне відео, яке показує, на що здатний робот Ballie:

Ціна й дата виходу

Ballie все ще перебуває на стадії розробки, а представлений пристрій наразі лише концепт. Саме тому жодної інформації щодо ціни й дати виходу ґаджета наразі немає.

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