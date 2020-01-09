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Samsung покаже на CES 2020 смартфон-слайдер з гнучким дисплеєм

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Samsung готує низку ґаджетів з гнучкими дисплеями / LetsGoDigital

Корейська компанія Samsung відкрила на CES 2020 у Лас-Вегасі приватний стенд для демонстрації нового смартфона з висувним дисплеєм. Раніше компанія патентувала кілька версій такого пристрою: в одній з них дисплей розгортається в довжину, в іншій – в ширину.

Особливості пристроїв Samsung

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Попри те, що версій таких ґаджетів кілька, Їх об'єднує те, що в звичайному стані матриця згорнута всередині корпусу смартфона. Рендери патентованих пристроїв надані сайтом LetsGoDigital.


Samsung може показати один з таких пристроїв на CES 2020

Водночас, коли Samsung почне випускати подібні слайд-панелі в комерційному варіанті, невідомо.


Обидва концепти отримали гнучкі дисплеї, які згортуються в корпусі смартфона

Очікується, що на початку лютого Samsung представить нову версію складного смартфона Galaxy Fold, який оснастять дисплеєм з гнучким склом Ultra Thin Glass товщиною менше ніж 100 мкм. ConceptCreator підготував концепт пристрою.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Samsung Смартфони
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