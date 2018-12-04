Samsung працює над 4К-дисплеями для ноутбуків

Корейські ЗМІ повідомили про успішну розробку OLED-матриці Samsung для ноутбуків із роздільною здатністю 4К. Компанія має намір анонсувати новинку на січневій виставці CES 2019 і готується почати поставки найбільшим гравцям ринку ноутбуків: HP, Dell і Lenovo.

Про це повідомляє 4PDA.

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До слова, для замовлення будуть доступні діагоналі 13,3, 14 і 15,6 дюйма. В майбутньому власні моделі ноутбуків представить і сама Samsung.

До цих пір ціновий розрив між OLED і LCD-панелями залишався значним. Наприклад, ноутбуки HP з 2К OLED-матрицями коштували надто дорого і не користувалися попитом. Однак різниця в ціні між 15,6-дюймовою OLED-панеллю Samsung і LCD-панеллю з тією ж роздільною здатністю може зменшитися до 50-60 доларів.



Samsung готує 4К-дисплеї

В результаті панелі OLED з високою роздільною здатністю будуть широко використовуватися в ноутбуках преміум-класу, що значно підвищить їх конкурентоспроможність.

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