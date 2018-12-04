Samsung працює над абсолютно новим дисплеєм: деталі

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Samsung працює над абсолютно іншим дисплеєм
Samsung працює над абсолютно іншим дисплеєм / Android Central

Компанія Samsung запатентувала принципіально новий тип екранів. Конструкція, що розтягується, може стати основою наступних флагманів південнокорейського виробника.

Про це повідомляє 4PDA.

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Мова йде про конструкцію, за допомогою якої дисплей розсувається між двома половинами корпусу, перетворюючись з компактного смартфона в повноцінний планшет. У документі описані можливі варіанти будови корпусу, кріплень і шарнірів, які здійснюють подібну трансформацію.

Samsung
Патент дисплея, що розтягується від Samsung

Відзначимо, Samsung подала патент на реєстрацію в першому кварталі 2018 року. Ще раніше, в травні 2017 року, на одному із заходів компанія продемонструвала прототип 9,1-дюймового OLED-дисплея, здатного розтягуватися без втрати властивостей. Матрицю продавили зсередини на 12 мм, після чого екран повернувся в початковий стан, продовжуючи працювати весь цей час.

Презентація Samsung дисплея, що розтягується – дивіться відео

 

Наразі можна тільки здогадуватися коли перший подібний пристрій з'явиться на ринку.

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Теги: Техно Смартфони Розробки Samsung
Джерело: Техно
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