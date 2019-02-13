Samsung працює над створенням дуже бюджетного смартфона

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Samsung готує новий бюджетник
Samsung готує новий бюджетник / techspot.com

Компанія Samsung незабаром може представити дуже бюджетний смартфон, що буде працювати під управлінням операційної системи Android Go.

Як інформує ixbt.com, майбутня новинка вже з’явилась на базі популярного тестового пакета Geekbench. Там смартфон фігурує під назвою Samsung SM-A260F.

Пристрій отримав однокристальну систему Samsung Exynos 7870, що працюватиме у парі з гігабайтом оперативної пам’яті.

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З коробки смартфон буде працювати під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo (Android Go). Це означає, що отримає спеціальну спрощену версію Android і зменшені версії додатків, не такі "вимогливі" до начинки пристрою.

Враховуючи характеристики смартфона можна припустити, що його ціна не має перевищити 100 доларів.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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