Samsung представила 15-дюймовий ноутбук Notebook 9 Pen з цифровим пером

Компанія Samsung представила ще одну модель ноутбука Notebook 9 Pen з діагоналлю 15 дюймів. Раніше була доступна лише 13-дюймова версія Notebook 9 Pen.

Про це повідомляє The Verge.

Окрім більшого розміру новинка має удосконалене цифрове перо S Pen. Як запевнили розробники, тепер пристрій працює вдвічі швидше. Також у S Pen є кілька версій змінних наконечників, що дає змогу застосовувати різні стилі малювання. Доступна також спеціальна версія жовтого корпусу S Pen до синього корпусу ноутбука Notebook 9 Pen.

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15-дюймовий Notebook 9 Pen працює на новітньому процесорі Intel 8-го покоління. Також пристрій оснащений слотом для карти пам'яті microSD і комбінованим звуковим роз'ємом.

Ноутбук отримав цифрове перо

Новинка надійде у продаж вже в наступному році. Точної дати, а також його вартості поки не повідомляють.

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