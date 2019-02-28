Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A10: характеристики та ціна

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Samsung Galaxy A10: характеристики, ціна, огляд новинки Samsung
Samsung Galaxy A10: фото, характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Нещодавно в мережі опублікували офіційні фото смартфона Samsung Galaxy A10 із екраном Infinity-V. А вже у четвер, 28 лютого, південнокорейська компанія представила недорогий смартфон.

Дисплей. Як і передбачалося, дисплей Samsung Galaxy A10 має розмір 6,2 з роздільною здатністю 1520 × 720 пікселів, що відповідає формату HD+. У невеликому вирізі у верхній частині панелі розташована 5-мегапіксельна камера з максимальною діафрагмою f / 2,0.

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Характеристики. В смартфон встановлений фірмовий процесор Exynos 7884: він містить два ядра ARM Cortex-A73 з тактовою частотою 1,35 ГГц і шість ядер ARM Cortex-A53 з тією ж частотою. Об'єм оперативної пам'яті складає 2 ГБ (а не 3 ГБ, як передбачалося раніше). Обєм внутрішнього сховища Samsung Galaxy A10 ставновить 32 ГБ, проте його можна розшити за допомогою microSD-карти.

Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A10 отримав інноваційний дисплей Infinity-V

За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 3400 мАг. На смартфоні Samsung Galaxy A10 використовується операційна система Android 9.0 Pie з надбудовою Samsung One UI.

На задній частині корпусу розміщена одинарна 13-мегапіксельна камера з максимальною діафрагмою f / 1,9. До слова, дактилоскопічний сканер для зняття відбитків пальців Samsung Galaxy A10 не отримав.

Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A10 працюватиме на операційній системі Android 9.0 Pie

Ціна. Передбачено три варіанти колірного виконання Samsung Galaxy A10 – червоний, синій і чорний. Ціну новинки встановили на позначці 100 євро (близько 3 100 гривень).

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Samsung Ціни
Джерело: 24 Канал
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