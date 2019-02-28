Samsung представила бюджетний смартфон Galaxy A10: характеристики та ціна

Нещодавно в мережі опублікували офіційні фото смартфона Samsung Galaxy A10 із екраном Infinity-V. А вже у четвер, 28 лютого, південнокорейська компанія представила недорогий смартфон.

Дисплей. Як і передбачалося, дисплей Samsung Galaxy A10 має розмір 6,2 з роздільною здатністю 1520 × 720 пікселів, що відповідає формату HD+. У невеликому вирізі у верхній частині панелі розташована 5-мегапіксельна камера з максимальною діафрагмою f / 2,0.

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Характеристики. В смартфон встановлений фірмовий процесор Exynos 7884: він містить два ядра ARM Cortex-A73 з тактовою частотою 1,35 ГГц і шість ядер ARM Cortex-A53 з тією ж частотою. Об'єм оперативної пам'яті складає 2 ГБ (а не 3 ГБ, як передбачалося раніше). Обєм внутрішнього сховища Samsung Galaxy A10 ставновить 32 ГБ, проте його можна розшити за допомогою microSD-карти.



Samsung Galaxy A10 отримав інноваційний дисплей Infinity-V

За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 3400 мАг. На смартфоні Samsung Galaxy A10 використовується операційна система Android 9.0 Pie з надбудовою Samsung One UI.

На задній частині корпусу розміщена одинарна 13-мегапіксельна камера з максимальною діафрагмою f / 1,9. До слова, дактилоскопічний сканер для зняття відбитків пальців Samsung Galaxy A10 не отримав.



Samsung Galaxy A10 працюватиме на операційній системі Android 9.0 Pie

Ціна. Передбачено три варіанти колірного виконання Samsung Galaxy A10 – червоний, синій і чорний. Ціну новинки встановили на позначці 100 євро (близько 3 100 гривень).

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