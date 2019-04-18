Samsung представила недорогий смартфон Galaxy A60 з діркою в екрані

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Samsung Galaxy A60
Samsung Galaxy A60

Компанія Samsung активно розвивати свою бюджетну лінійку смартфонів Galaxy A60. Новинка отримала Infinity-O-екран, тобто він має спеціальний отвір в екрані для селфі-камери.

Як пише SamMobile, серед переваг новинки можна назвати і місткий акумулятор.

Характеристики. Новинка отримала 6,3-дюймовий екран. Завдяки технології Infinity-O дисплей займає 91,8% передньої панелі. До речі, роздільна здатність фронтальної камери дуже хороша – 32 Мп.

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Основна камера складається із трьох модулів: 32+8+5 Мп (вона складається з основного сенсора, ширококутного і глибинного об’єктивів).

Galaxy A60 отримав процесор Snapdragon 675, щ опрацює у парі з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Новинка працює під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie із фірмовою оболонкою One UI. Що стосується акумулятора, то його ємкість становить 4500 мАг, з підтримкою швидкої зарядки на 25 Вт.

Samsung Galaxy A60

Новинка отримала потужну селфі-камеру

Ціна. На китайському ринку смартфон буде коштувати близько 300 доларів (трохи більше 8 тисяч гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung
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