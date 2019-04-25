Samsung представила нове покоління свого планшета-велетня

Компанія Samsung анонсувала новий планшет Galaxy View 2. В першу чергу він вирізняється розміром – його діагональ становить 17,3 дюйма. Щоправда, попередня версія була ще більшою – 18,4 дюйма.

Як повідомляє Engadget, новинка орієнтована на домашнє використання.

Характеристики. Роздільна здатність новинки – Full HD. Він отримав відкидну підставку, тож можна припустити, що його основна функція – відеоконтент. Також він отримав аудіосистему з підтримкою Dolby Atmos.

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Працює він на процесорі Exynos 7884 у парі з 3 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ накопичувача. Новинка отримала потужний акумулятор ємністю 12 000 мАг.

Ціна питання. Новинка надійде у продаж 26 квітня. Його вартість становить 740 доларів (майже 20 тисяч гривень).

Планшет Samsung Galaxy View 2: відео

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