Samsung представила планшет Galaxy Tab A зі стилусом та хорошою батареєю

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Samsung представила планшет Galaxy Tab A
Samsung представила планшет Galaxy Tab A

Компанія Samsung представила оновлений планшет Galaxy Tab A. Він отримав 8-дюймовий екран, підтримку стилуса S Pen, а також потужну батарею.

Як пише XDA-Developers, екран Galaxy Tab A має роздільну здатність 1920х1200 пікселів. Серцем девайсу став фірмовий процесор Exynos 7904, що працює у парі з 3 ГБ оперативної пам’яті й накопичувачем на 32 ГБ.

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Основна камера новинки має роздільну здатність 8 Мп та підтримує ефект боке і розмиття у режимі реального часу. Роздільна здатність фронтальної камери – 5 Мп, вона також підтримує AR-емо. А от розпізнання обличчя тут не передбачено. Також немає і сенсора відбитків пальців.

Galaxy Tab A

Планшет Galaxy Tab A отримав хорошу батарею

Планшет працює під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie із фірмовою оболонкою One UI.

Переваги. Як ми уже згадували, новинка отримала хорошу батарею з ємністю 4 200 мАг. Як запевнив розробник, Galaxy Tab A може працювати до 11 годин з підключеним інтернетом, та до 14 годин перегляду відео (з відключеними модулями зв’язку).

Також новинка підтримує стилус S Pen (як у флагманських смартфонах Galaxy Note8 і Galaxy Note9).

Щодо ціни, то інформації поки немає.

Galaxy Tab A

Galaxy Tab A має підтримку стилуса

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Samsung
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