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Samsung представила своє місто майбутнього: відео

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Samsung представила своє місто майбутнього / Фото з вільних джерел

Із розповсюдженням 5G з’являється дедалі більше пристроїв, які підтримують підключення до мереж нового покоління. В теорії, цілі міста стануть єдиною екосистемою, де все пов’язане між собою.

Своїм баченням розумного міста майбутнього на виставці CES 2020 поділилася і компанія Samsung, повідомляє Geeky Gadgets.

До теми: На CES 2020 показали штучних людей: відео

Що відомо про проєкт

В рамках заходу південнокорейський гігант презентував нову технологію V2X, що працює в парі з мобільними мережами п'ятого покоління. Ідея полягає в тому, щоб водій автомобіля завжди був обізнаний про все, що відбувається в місті поблизу.

Демонстрація розумного міста від Samsung – дивіться відео

 

Представлений ролик демонструє декілька сценаріїв з реального життя.

  • Наприклад, водій заздалегідь отримує попередження, що по вулиці попереду їде швидка допомога або машина пожежників, тому йому варто зменшити швидкість.
  • Якщо ж на пішохідний перехід вийшла вагітна жінка, то система сповістить про необхідність бути більш уважним, а якщо вона раптом не встигає перейти дорогу, то світлофор автоматично продовжить час зеленого світла для неї.
  • Аналогічним чином водій отримає повідомлення, що поблизу діти граються біля дороги і потрібно бути обережніше.

Дата запуску проєкту

Поки Samsung не готова розповісти, коли варто очікувати появи подібних технологій в реальному житті.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Штучний інтелект Техно Samsung
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