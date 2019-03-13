Samsung представить "бюджетний" флагман на Snapdragon 855

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Samsung представить "бюджетний" флагман на Snapdragon 855
Samsung представить "бюджетний" флагман на Snapdragon 855 / unsplash

За даними мережевих джерел, компанія Samsung може представити "бюджетний флагманський" смартфон до кінця 2019 року. До слова, новинка коштуватиме навіть дешевше, ніж "наймолодший" Samsung Galaxy S10e, проте зможе похизуватися високою продуктивністю.

Як повідомляє AndroidHeadlines, в 2019 році Samsung планує випустити як мінімум шість апаратів топового рівня. Це вже анонсовані Galaxy S10e, Galaxy S10 та Galaxy S10 +, модифікація Galaxy S10 з підтримкою 5G, а також пристрої Galaxy Fold і Galaxy Note 10.

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Ймовірна ціна новинки. Тепер стало відомо, що південнокорейський гігант також може анонсувати порівняно недорогий смартфон на платформі Snapdragon 855. Стверджується, що вартість цього апарату виявиться нижче ціни Samsung Galaxy S10e, яка пропонується за 749 доларів (24 999 гривень в Україні).

Дизайн смартфона Samsung Galaxy S10 +
Дизайн смартфона Samsung Galaxy S10 + / Фото: Техно 24

Особливості. З метою зниження вартості Samsung може застосувати менш якісні матеріали в конструкції корпусу, а також встановить більш дешевий екран. Крім того, новинка може отримати традиційну одинарну камеру замість подвійного блоку, як у Samsung Galaxy S10e.

Також висловлюються припущення, що проектований смартфон поповнить сімейство апаратів Galaxy A. Втім, сама компанія Samsung дану інформацію поки ніяк не коментує.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Samsung Samsung Galaxy S10
Джерело: 24 Канал
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