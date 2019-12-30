Samsung придумала новий спосіб введення тексту

У понеділок, 30 грудня, компанія Samsung оголосила, що вона представить низку проєктів, над якими зараз працює, в рамках майбутньої виставки CES 2020 в Лас-Вегасі. Одним з найбільш цікавих проєктів є SelfieType. За офіційною інформацією, Samsung створила новий спосіб введення тексту.

Як працює спосіб від Samsung

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SelfieType використовує штучний інтелект та фронтальну камеру, формуючи для користувача віртуальну клавіатуру, зазначають у компанії.

Спосіб передбачає, що користувачі зможуть набирати текст пальцями на віртуальній клавіатурі, не торкаючись до екрана. На офіційному сайті Samsung мовиться, що SelfieType легко адаптується до різних мобільних пристроїв, таких як смартфони, планшети й ноутбуки.

Застосування нового способу введення

Зазначається, що ця функція може також працювати на смартфонах, планшетах й ноутбуках інших компаній, оснащених фронтальною камерою. Таким чином, цілком ймовірно, що після завершення проєкту та його готовності до комерційного розповсюдження Samsung може запропонувати цю функцію іншим виробникам.

У компанії розповіли, що SelfieType не вимагає додаткового обладнання та не використовує проєкцію віртуальної клавіатури. За рухами пальців стежитимуть камера й штучний інтелект.

Наскільки точним та зручним виявиться подібний спосіб введення, ми дізнаємося вже зовсім скоро.

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