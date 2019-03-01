Samsung приготувала бонус для покупців Galaxy S10

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Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 / 9to5google.com

Компанія Samsung буде продавати свій новий флагманський смартфон Galaxy S10 у комплекті із попередньо встановленою захисною плівкою на екрані.

Як відомо, для українських користувачів вже був передбачений подарунок – нові бездротові навушники Galaxy Buds.

Щоправда, подарунок можна отримати лише за попереднє замовлення смартфона, тобто до 8 березня. Саме тоді новинка офіційно надійде у продаж.

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Чому розщедрилась Samsung. Таким чином компанія хоче спростити життя своїм користувачам. Річ у тому, що новинки Galaxy S10 та Galaxy S10+ отримали унікальний на ринку ультразвуковий сенсор відбитків пальців, вбудований в екран. Тож для цього потрібна спеціальна плівка.

А от найбюджетніший із цієї новинки Galaxy S10e спеціальної наклейки не отримає. У нього немає дактилоскопічного підекранного сенсора – натомість його розмістили збоку. Galaxy S10e підходять стандартні захисні плівки для екрану.

 

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Теги: Техно Новини Техно Samsung Samsung Galaxy S10 Смартфони
Джерело: 24 Канал
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