Samsung розробляє дрон-трансформер: фото проекту

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Samsung розробляє дрон-трансформер
Samsung розробляє дрон-трансформер / fortune.com

Компанія Samsung, схоже, хоче освоїти ще й ринок дронів. В мережі вже з'явились фото дрона-трансформера, який розробляє корпорація.

Про це повідомляє Gizmochina.

Новинка має увійти до лінійки аксесуарів для наступного покоління смартфонів Galaxy.

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Як сказано у патенті, дрон отримає висувні пропелери, а також буде оснащений різними сенсорами і модулями. Зокрема, у патенті йдеться про камеру, гіроскоп, барометр, компас, а також ультразвуковий, температурний і ультрафіолетовий сенсори.

Samsung розробляє дрон-трансформер

Так може виглядати дрон-трансформер

Керувати дроном можна буде за допомогою смартфона або планшета.

Цікаво, що представлений патент вже п'ятий у в цьому році. Тож очевидно, що цей напрямок справді цікавий для Samsung.

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Теги: Техно Ґаджети Samsung
Джерело: Техно
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