Samsung створила чохли із зображеннями супергероїв Marvel: фото

Компанія Samsung приготувала приємний сюрприз для фанатів супергероїв Marvel. Південноамериканський виробник створив чохли Galaxy Friends із зображеннями супергероїв.

Як пише tehnot.com, ці чохли з героями Marvel доступні для смартфонів A40, A50 та A70.

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Спеціально для фанатів Marvel

При цьому дизайн аксесуарів відрізняється від аналогічних чохлів для флагманських смартфонів лінійки S10, які були представлені цієї зими.

Окрім того, якщо користувачі придбають такий аксесуар та вони отримають можливість завантажити тему оформлення робочого столу та екрану блокування з відповідним героєм Marvel.

Для покупців чекає приємний бонус

Ціна. Вартість чохла із будь-яким героєм всесвіту Marvel – 30 євро (780 гривень).

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