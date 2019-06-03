Samsung створила чохли із зображеннями супергероїв Marvel: фото

100 Читать новость на русском
Samsung створила чохли із зображеннями супергероїв Marvel
Samsung створила чохли із зображеннями супергероїв Marvel / tehnot.com

Компанія Samsung приготувала приємний сюрприз для фанатів супергероїв Marvel. Південноамериканський виробник створив чохли Galaxy Friends із зображеннями супергероїв.

Як пише tehnot.com, ці чохли з героями Marvel доступні для смартфонів A40, A50 та A70.

Читайте також: Хакер знайшов метод, що робить смартфони від Samsung непрацездатними

Чохли для смартфонів Samsung

Спеціально для фанатів Marvel

При цьому дизайн аксесуарів відрізняється від аналогічних чохлів для флагманських смартфонів лінійки S10, які були представлені цієї зими.

Окрім того, якщо користувачі придбають такий аксесуар та вони отримають можливість завантажити тему оформлення робочого столу та екрану блокування з відповідним героєм Marvel.

Чохли для смартфонів Samsung

Для покупців чекає приємний бонус 

Ціна. Вартість чохла із будь-яким героєм всесвіту Marvel – 30 євро (780 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Трійця 2019 в Україні: дата і чи буде свято вихідним днем
сьогодні
11804
Теги: Техно Кіно Новини Техно Смартфони Samsung
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
2 червня 18:02 Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
Ірина Полицька 1466
Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
1 червня 22:07 Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
Ірина Полицька 1225
Як вибрати вживаний iPhone та не прогадати з вибором
31 травня 12:02 Як вибрати вживаний iPhone та не прогадати з вибором
1925
Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть у нагоді
31 травня 08:02 Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть у нагоді
4865
Смартфон Meizu 16Xs представили офіційно: характеристики і ціна
30 травня 12:05 Смартфон Meizu 16Xs представили офіційно: характеристики і ціна
854
Новини
Більше новин
Залиште відгук