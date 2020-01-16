Samsung створила екологічну упаковку, з якої можна зробити хатку для кота

Компанія Samsung Electronics створила оригінальне екологічне рішення щодо їхніх упаковок. Виробник пропонує зробити з упаковки тумбочку, журнальний столик або хатинку для кота.

Як розповіли у Samsung, нова технологія упаковки отримала назву Eco-Package, спрямована вона, звичайно, щоб зменшити кількість відходів та дати нове життя "сміттю".

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Як кажуть у компанії, упаковка Eco-Package не тільки підходить для вторинного використання, а й екологічно безпечна, бо розроблена із біопластику та переробленого паперу.

Мета

Звичайно, екологічна. Згідно з дослідженнями Агентства з охорони навколишнього середовища США (АООС США), близько 95% вироблених картонних коробок користувачі викидають одразу після розпакування. Тож щороку 90 мільярдів картону потрапляє на смітник.

Samsung створила екологічну упаковку Eco-Package

Завдання Eco-Package – скоротити кількість таких відходів. Нову коробку можна отримати, придбавши інтер'єрні телевізори The Serif.

До речі, створення нових "меблів" не забере у власників багато часу. На перетворення коробки у корисний предмет піде 30-40 хвилин. Інструкцію щодо збірки тумбочки біля ліжка, підставки для журналів, будиночка для кішки або інших меблів можна отримати за QR-коду на бічній стороні коробки.

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