Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас

Високі технології увійшли в наш дім, змінили життєвий простір, додали яскравості сірим будням. Те, що ще донедавна здавалося фантастикою, сьогодні ми з успіхом використовуємо повсякдень.

Задають тренд, звично, світові гіганти – виробники споживчої електроніки.

Про технології, які змінюють нас і які доступні нам вже і зараз, можна предметно говорити на прикладі SamsungElectronics – компанії, яка акурат у листопаді святкує свої 50 років. Позаяк, позиціонуючи себе, корейський флагман завжди ставить на перше місце інновації для людини: усі результати діяльності корпорації спрямовані на те, як зробити життя людей простішим і комфортнішим. Цієї філософії SamsungElectronics неухильно притримується протягом півстоліття.

Телефони майбутнього

Почнемо ми з пристрою, який сьогодні є, мабуть, у кожного з собою завжди і всюди, в кишені чи сумочці, – з телефона. Ось уже 10 років SamsungElectronics зберігає лідерство за продажами смартфонів у світі (цікава статистика: щогодини компанія продає понад 42 тисячі (!) своїх смартфонів); і саме відзначає 10 років (випадковий збіг? – навряд) з часу випуску на ринок легендарної серії Galaxy. Але зараз мова не про це.

Справжній фурор серед "мобіманів" та заздрість у конкурентів викликав вихід "в люди" першого у лінійці марки смартфона, який згинається, – GalaxyFold, – подія, яку не без підстав називають "революцією" в світі мобільних технологій.

В складеному вигляді він нагадує класичні смартфони: довжина його – трохи більше 160 мм, ширина – майже 63 мм. Та варто лиш його розкрити – і ви отримаєте повноцінний 7,3-дюймовий планшет з модними тонкими рамками, – ідеальний ґаджет для роботи і мультимедіа. Ергономічний і функціональний.

І експерименти у цьому напрямку ще тільки розвиваються. Як доказ – щойно анонсований концепт "гнучкого" смартфона, який може згинатися як по вертикалі, так і по горизонталі. Свою розробку креативники Samsung називають "цілою гнучкою екосистемою". Основний акцент у презентаційному ролику – на те, як фірмова Android-оболонка SamsungOne UI підлаштовується під роботу з гнучкими ґаджетами.

І, раз ми вже згадали про інтерфейс, не можна оминути увагою майбутню появу другого покоління One UI, над яким активно працює Samsung. Наразі готова Beta-версія, яку вже зараз можуть оцінити в роботі найпалкіші прихильники корейської продукції.

Нова графічна оболонка, кажуть розробники, є найпростішою, інтуїтивно зрозумілою, та найбільш зручною за всю історію компанії. Управління однією рукою, яскравіші кольорові відтінки, вперше – анімовані іконки, – усе це має допомогти користувачам зосередитися на тому, що для них є пріоритетним, зробити сприйняття інформації на екрані більш комфортним.

Усі ці ноу-хау, авжеж, дуже важливі не лише з огляду на їхню інноваційність, а й на доступність. Нещодавно ми вже писали про фірмову технологію SamsungSuperAMOLED. Досі ці матриці за останнім словом техніки були привілеєм лише флагманських смартфонів S-серії, та тепер Samsung оснащує ними навіть телефони середнього цінового сегменту.

Щоб закрити "мобільну" тематику, варто окремо згадати планшет GalaxyTab S6 – компактний за розмірами, але багатий на функціонал інструмент для роботи і творчості. 10.5-дюймовий SuperAMOLED-дисплей, потужний процесор QualcommSnapdragon 855, 6 ГБ "оперативки" – його не дарма називають найбільш "зарядженим" планшетом на Android.

Оновлений стилос S Pen тепер розпізнає 4096 (!) рівнів натиску і кута нахилу: таким пером зручно і малювати, і писати (ґаджет розпізнає рукопис); можна навіть керувати камерою та іншими додатками дистанційно замість пульта, – завдяки вмонтованому Bluetooth-модулю (неабияк зручно, наприклад, влаштовувати презентації). При цьому команди можна віддавати не лише натисканням кнопки на S Pen, а й простими жестами у повітрі. Чарівна хайтек-паличка, за помахом якої можна творити справжні дива.

Щоб ці дива виглядали максимально яскраво, таблет отримав подвійну ультраширококутну камеру з оглядовістю як у людського ока – 123 градуси.

Чохол-клавіатура в комплекті перетворює цього "нашпигованого" малюка (товщина планшета – 5,7 мм, вага – 420 г) на повноцінний робочий ПК в мініатюрі. Та й на цьому дива не закінчуються: з’явилися чутки, що Samsung готується випустити 5G-версію моделі. Якщо це так, тоді GalaxyTab S6 стане першим ґаджетом у своєму класі, який підтримує стандарт зв’язку п’ятого покоління.

Побутова техніка майбутнього

SamsungElectronics – одна з небагатьох компаній, яка намагається тримати марку на усіх фронтах. На виставці споживчої електроніки у Берліні корейці показали одразу три цікаві новинки у сегменті побутової техніки, покликані зробити наше життя простішим, комфортнішим і чистішим, а відтак – здоровішим.

Найперше, що кидається в очі – шафа для одягу... Не просто шафа, а високотехнологічний, багатофункціональний девайс, – розумний гардероб з функцією догляду за речами AirDresser. У цій "шафі" (язик не повертається назвати її просто "шафою") одяг не просто висить собі, а паралельно очищається і освіжається. Тобто можна довгий час обходитися без повноцінного прання, – це і зручно, і захищає одяг від зношування

Система JetAir і технологія AirHangers використовують потужні струмені повітря для видалення пилу – навіть того, який глибоко в’ївся. Функція JetSteam забезпечує м’яку дезінфекцію та вбиває бактерії, а технологія HeatpumpDrying гарантує делікатний догляд за одягом за рахунок сушки при низькій температурі, – дуже зручно особливо, коли йдеться про вироби з ніжних тканин.

Спеціальна система фільтрації усуває непотрібні запахи та підтримує чистоту всередині пристрою, вловлюючи пил з повітря.

Іншими двома новинками, якими Samsung здивувала публіку IFA-2019, є бездротовий пилосос POWERstickJet та очищувач повітря SamsungCubeAX9500. Якщо коротко про стік, то за потужністю всмоктування він майже не поступається традиційним пилососам, які працюють від мережі. Модель використовує цифровий інверторний мотор і циклонну систему фільтрації JetCyclone, завдяки чому потужність всмоктування сягає 200 Вт.

У двох словах про "куб": це – елегантна модульна конструкція з передовою технологією очищення повітря Wind-Free , яка вперше представлена на європейському ринку. На відміну від інших очищувачів повітря, CubeAX9500 не створює протягів і навіть шуму. Можете насолоджуватися чистим повітрям вдома без зайвого дискомфорту.

Взагалі до питань чистоти в SamsungElectronics особлива увага. Тут не можна не згадати нове покоління пральних машинок з технологією QuickDrive, яка дозволяє на 50% скоротити час прання і на 20% знизити енергоспоживання без шкоди для якості прання. Чудова опція для "вічно зайнятих" людей третього тисячоліття.

Більше того, спеціальний датчик AquaProtect сигналізує про можливий витік води і синхронізується зі смартфоном, – тож тепер не доведеться хвилюватися, якщо ви залишили машинку прати, а самі пішли кудись у справах. За допомогою віртуального помічника Bixby Ви ще й зможете управляти пранням дистанційно зі смартфона: сидячи в офісі чи їдучи в авто.

Звісно, Samsung не був би Samsung, якщо б не міг запропонувати чогось ультрасучасного на ринку телевізорів. У цій ніші "тризіркова" компанія залишається незмінним лідером ось уже 12 років: майже кожен третій проданий телевізор у світі – виробництва Samsung.

Нова лінійка телевізорів QLED TV дарує враження від перегляду не згірш як у кінотеатрі: висока чіткість зображення, глибока передача відтінків чорного, широкий кут огляду. Технологія 8K AI Upscaling з штучним інтелектом дає змогу масштабувати роздільну здатність відеоконтенту до 8К. При перегляді глядач переживає "ефект занурення" завдяки реалістичності зображення і живому звуку.

А інтер’єрні телевізори TheFrame від Samsung ще й ідеально впишуться у домашній простір. Завдяки спеціальному режиму Ambient у вимкненому стані на екрані можна транслювати різні зображення чи сімейні фотографії, використовуючи цей стильний дисплей як елемент настінного декору.

Що далі?

...А поки Ви з насолодою дивитеся улюблений фільм на ультрасучасному телевізорі, SamsungElectronics продовжує тримати руку на пульсі інновацій, не обмежуючись одними лише мобільними пристроями та побутовою технікою. Компанія досліджує нові напрямки бізнесу: охорона здоров'я, безпека, автомобільна електроніка. Зараз корейці зосередили зусилля на технологіях 5G та інтернеті речей, адже людство уже увійшло в нову еру – еру, коли пристрої самі спілкуються між собою для кращої взаємодії з людиною і середовищем. А у SamsungElectronics парк і потенціал таких пристроїв чи не найбільший.