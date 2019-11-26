Samsung транслюватиме музичні шоу у VR

У компанії обіцяють, що нова технологія забезпечить шанувальникам музики зовсім інший досвід присутності. Крім живих виступів виконавців, їм також будуть доступні VR- та AR-версії інтерв'ю та інших додаткових матеріалів.

Samsung продовжує розвивати технології віртуальної та доповненої реальності. Наразі сервіс Samsung XR забезпечує користувачам доступ до великої бібліотеки відеозаписів з кутом огляду 360°. А незабаром до цього додасться можливість переглядати живі виступи музикантів, повідомляє Venture Beat.

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Заради роботи над цим проєктом Samsung об'єдналася з компанією LiveXLive Media, яка займається трансляцією музичних концертів і володіє правами на показ 1500 музичних заходів. Крім виступів, в її бібліотеці є оригінальний контент, що включає подкасти та інтерв'ю з музикантами.

Об'єднання технологій Samsung з досвідом LiveXLive Media дозволить шанувальникам музики по всьому світу випробувати абсолютно нові відчуття.

Компанії обіцяють транслювати концерти у форматі доповненої реальності, відео з 360-градусним оглядом і голограми.

Демонстрація об'ємного захоплення Samsung XR:

В Samsung впевнені, що в майбутньому подібний контент – в компанії його називають імерсивним – буде ставати дедалі популярнішими. Додатковий стимул його розвитку додасть поширення 5G.

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