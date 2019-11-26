Samsung транслюватиме музичні шоу у VR

59 Читать новость на русском
Для цього Samsung об'єдналася з іншою компанією LiveXLive Media / reddit

У компанії обіцяють, що нова технологія забезпечить шанувальникам музики зовсім інший досвід присутності. Крім живих виступів виконавців, їм також будуть доступні VR- та AR-версії інтерв'ю та інших додаткових матеріалів.

Samsung продовжує розвивати технології віртуальної та доповненої реальності. Наразі сервіс Samsung XR забезпечує користувачам доступ до великої бібліотеки відеозаписів з кутом огляду 360°. А незабаром до цього додасться можливість переглядати живі виступи музикантів, повідомляє Venture Beat.

Цікаво: Samsung Galaxy S11 Plus: дата анонсу, характеристики та ціна смартфона

Заради роботи над цим проєктом Samsung об'єдналася з компанією LiveXLive Media, яка займається трансляцією музичних концертів і володіє правами на показ 1500 музичних заходів. Крім виступів, в її бібліотеці є оригінальний контент, що включає подкасти та інтерв'ю з музикантами.

Об'єднання технологій Samsung з досвідом LiveXLive Media дозволить шанувальникам музики по всьому світу випробувати абсолютно нові відчуття.

Компанії обіцяють транслювати концерти у форматі доповненої реальності, відео з 360-градусним оглядом і голограми.

Демонстрація об'ємного захоплення Samsung XR:

В Samsung впевнені, що в майбутньому подібний контент – в компанії його називають імерсивним – буде ставати дедалі популярнішими. Додатковий стимул його розвитку додасть поширення 5G.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

В Одесі прихована камера знімала гінекологічні процедури – відео продавали на порносайтах
сьогодні
19563
Автор: Михайло Года
Теги: Ґаджети Новини Техно Samsung Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п'ятниця 2019 на AliExpress: які товари придбати зі знижками
сьогодні 21:04 Чорна п'ятниця 2019 на AliExpress: які товари придбати зі знижками
Анастасія Можаровська 506
Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
сьогодні 10:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 3226
Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
25 листопада 09:07 Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
Анастасія Можаровська 6382
Чорна п'ятниця в Україні: магазини техніки, де можна купити товар зі знижкою
25 листопада 08:20 Чорна п'ятниця в Україні: магазини техніки, де можна купити товар зі знижкою
Ірина Полицька 2506
Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі
24 листопада 21:27 Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі
Михайло Года 711
Новини
Більше новин
Залиште відгук