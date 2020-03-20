Samsung випустив Galaxy A41: особливості нового смартфона

Представлений Samsung Galaxy A41 не назвеш найдешевшим пристроєм у світі, але його точно можна назвати одним з найдешевших смартфонів з офіційно заявленою водонепроникністю. Саме ця функція в поєднанні з ціною робить його дуже привабливим варіантом.

Якщо у своїй рекламі виробник демонструє, як люди з його ґаджетом безпечно стрибають в басейн чи океан – не варто одразу повторювати. Це не означає, що смартфон справді виживе після такого. Пам'ятайте, що це лише реклама.

Важливо Які смартфони найчастіше підробляють в 2020 році

Небажано цього робити через те, що виробники не гарантують, що смартфон буде працювати після водних процедур. Тобто, якщо він зламається, в гарантійному ремонті вам майже напевно відмовлять. Все через те, що вам обіцяють сертифікацію за певним стандартом, але не гарантують саме захист.

Технічні характеристики Samsung Galaxy A 41

Головною фішкою ґаджета є саме захист від води й пилу за стандартом IP68. Це не так часто зустрінеш не тільки в даному сегменті, але і в деяких дорожчих і статусних моделях. Стандарт IP68 дозволяє занурювати смартфон на глибину до півтора метра на термін до тридцяти хвилин.

Камера нового смартфона складається з трьох модулів – 48 Мп, 8 Мп і датчика глибини. На передній панелі розташований краплеподібний виріз з камерою 25 МП.



Samsung Galaxy A41 з трьох сторін

Що стосується іншого заліза новинки – тут все дещо скромніше. Процесор всього лише Helio P65, оперативки лише 4 ГБ, вбудованої пам'яті 64 ГБ з можливістю розширення, а акумулятор на 3500 мАг зі швидкою 15-ватною зарядкою. Діагональ екрану складає 6,1 дюйма при роздільній здатності FHD+. Матриця, як і належить, OLED.

В цілому нічого особливого, однак… Наразі існує ймовірність, що Galaxy A41 буде продаватися лише на внутрішньому ринку в Японії.

Дата продажів й ціна

Запуск в продаж планується на червень 2020 року з ціною в 268 доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно