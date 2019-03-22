Samsung випустила стильний смарт-годинник Galaxy Watch Tous

Компанія Samsung спільно із іспанським ювелірним брендом Tous, випустила лімітовану колекцію смарт-годинника Galaxy Watch Tous. Новинку вже показали на тижні моди в Мадриді.

Як пише pingvin.pro, Galaxy Watch Tous "засвітила" акторка, амбасадор обох брендів Паула Ечеваррія у січні 2019 року.

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Характеристики. Новинка отримала два змінних силіконових ремінці – тілесного або чорного кольору. За допомогою ґаджета можна писати повідомлення, робити виклики. Також девайс забезпечує швидкий доступ до карт і відтворення музики.

Отримала новинка і класичний набір функцій фітнес-трекера – крокомір, моніторинг сну, сповіщення про фізичні навантаження тощо.

Щоправда, купити лімітовану версію годинників від Samsung поки можна лише в магазинах Tous в Іспанії.

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