Samsung випустила вертикальний телевізор: в чому користь новинки

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Samsung випустила вертикальний телевізор
Samsung випустила вертикальний телевізор / News.samsung.com

Вертикальні відео – не тільки головний біль віртуозів об'єктиву, а й тренд соціальних мереж. Замість того щоб боротися з популярним явищем, виробники вирішили піти іншим шляхом. Компанія Samsung представила нову модель телевізора, орієнтовану на поціновувачів Instagram і тих користувачів, які не звикли повертати свій гаджет при зйомці в "правильному" напрямку.

Завдяки особливій конструкції підставки 43-ри дюймовий екран новинки нагадує гігантський смартфон. У такому положенні користувач зможе переглядати вертикальні відео, зняті на свій гаджет і опубліковані в соціальних мережах без чорних смуг по краях. За заявою виробника, такий форм-фактор також полегшує перегляд коментарів до опублікованого контенту.

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В чому особливість? Швидке підключення мобільного пристрою до телевізора здійснюється за допомогою вбудованого модуля NFC. Новинка отримала QLED-екран на основі технології квантових точок, і стане частиною лінійки телевізорів Samsung 2019-го року.

Звукові можливості Samsung Sero представлені вбудованою акустикою 4.1 сумарною потужністю 60 Вт. Телевізор також оснащений вбудованим голосовим помічником Bixby для швидкого доступу до мультимедійних функцій. Підтримуєт і режим відтворення "традиційного" контенту: досить повернути дисплей на 90 градусів.

Ціна пристрою. У продаж на території Південної Кореї Samsung Sero надійде найближчим часом за ціною близько 1 600 доларів. Передбачувана дата глобального релізу новинки не оголошена.

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Теги: Техно Новини Техно Samsung Побутова техніка
Джерело: Техно 24
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