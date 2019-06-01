Samsung випустить зарядку для смартфонів рекордної потужності: що про це відомо

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Samsung випустить зарядку для смартфонів рекордної потужності
Samsung випустить зарядку для смартфонів рекордної потужності / 4pda

Компанія Samsung Electronics оголосила про випуск двох нових контролерів харчування USB Type-C. Фішкою новинок стала висока потужність в порівнянні зі стандартними аксесуарами для смартфонів, що сягає 100 Вт.

Зарядні пристрої нового типу будуть випускатися для смартфонів та інших пристроїв – планшетів, ноутбуків та моніторів. Новинки відповідають стандарту USB-PD 3.0 і забезпечують вихідну потужність зарядного пристрою до 100 Вт (20 В / 5 А). Вбудована пам'ять eFlash призначена для подальшого оновлення прошивки контролерів. Обидві мікросхеми отримали захист від перенапруги. Про це повідомляє Samsung.

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В чому особливість новинки. Samsung SE8A – перше рішення в галузі, що поєднує контролер харчування та елементи забезпечення безпеки в одному чіпі. Унікальні можливості мікросхеми – зберігання ключа безпеки, а також кодування і декодування конфіденційних даних. Чіп також підтримує технологію USB Type-C Authentication, яка запобігає можливому витоку інформації при використанні неавторизованих аксесуарів.

Нова зарядка отримає захист від неавторизованих пристроїв
Нова зарядка отримає захист від неавторизованих пристроїв

Samsung MM101 підтримує алгоритм симетричного шифрування Advanced Encryption Standard (AES) для аутентифікації продукту і отримав датчик визначення вологості навколишнього середовища для безпечної зарядки пристроїв.

Коли надійде у продаж. Контролер MM101 наразі проходить предрелізне тестування, а SE8A вже надійшов у серійне виробництво. Перші зарядні пристрої на базі нових мікросхем оголосять трохи згодом. Такий ж надпотужний зарядний пристрій раніше анонсувала і компанія Xiaomi.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Samsung
Джерело: Техно 24
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