Samsung випустить зарядку для смартфонів рекордної потужності: що про це відомо

Компанія Samsung Electronics оголосила про випуск двох нових контролерів харчування USB Type-C. Фішкою новинок стала висока потужність в порівнянні зі стандартними аксесуарами для смартфонів, що сягає 100 Вт.

Зарядні пристрої нового типу будуть випускатися для смартфонів та інших пристроїв – планшетів, ноутбуків та моніторів. Новинки відповідають стандарту USB-PD 3.0 і забезпечують вихідну потужність зарядного пристрою до 100 Вт (20 В / 5 А). Вбудована пам'ять eFlash призначена для подальшого оновлення прошивки контролерів. Обидві мікросхеми отримали захист від перенапруги. Про це повідомляє Samsung.

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В чому особливість новинки. Samsung SE8A – перше рішення в галузі, що поєднує контролер харчування та елементи забезпечення безпеки в одному чіпі. Унікальні можливості мікросхеми – зберігання ключа безпеки, а також кодування і декодування конфіденційних даних. Чіп також підтримує технологію USB Type-C Authentication, яка запобігає можливому витоку інформації при використанні неавторизованих аксесуарів.



Нова зарядка отримає захист від неавторизованих пристроїв

Samsung MM101 підтримує алгоритм симетричного шифрування Advanced Encryption Standard (AES) для аутентифікації продукту і отримав датчик визначення вологості навколишнього середовища для безпечної зарядки пристроїв.

Коли надійде у продаж. Контролер MM101 наразі проходить предрелізне тестування, а SE8A вже надійшов у серійне виробництво. Перші зарядні пристрої на базі нових мікросхем оголосять трохи згодом. Такий ж надпотужний зарядний пристрій раніше анонсувала і компанія Xiaomi.