Samsung встановила на Таймс-сквер один із найдорожчих телевізорів у світі

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Телевізор Samsung на Таймс-сквер
Телевізор Samsung на Таймс-сквер

Південнокорейська компанія Samsung встановила свій новий світлодіодний екран на знаменитому будинку на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Це один із найдорожчих екранів у світі.

Характеристики. Діагональ LED-екрану становить 1081 квадратних метрів. Завдяки такому розміру, цей екран покриває всю лицьову частину будівлі. Зазначена установка є однією з найдорожчих в світі рекламних поверхонь.

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На екранах серії SMART LED Signage XPS транслюють прямі трансляції та інший відеоконтент преміальної якості.

Телевізор Samsung на Таймс-сквер

Для чого це Samsung. За словами виконавчого віце-президента підрозділу Visual Displays в Samsung Electronics Сік Кі Кіма, Таймс-сквер не тільки привертає величезну кількість людей, але також є символічним центром культури і торгівлі. Все це робить Таймс-сквер ідеальним місцем для впровадження передових технологій компанії Samsung.

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Теги: Новини Техно Техно Samsung Побутова техніка
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